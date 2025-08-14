recherche
Documentaires

"Retour à l'instinct primaire, le retour des héros" sur RMC Story samedi 16 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 14 août 2025 151
"Retour à l'instinct primaire, le retour des héros" sur RMC Story samedi 16 août 2025 (vidéo)

Samedi 16 août 2025 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera des épisodes de la 6ème saison de "Retour à l'instinct primaire, le retour des héros".

Cette série documentaire suit, pendant 40 jours, douze aventuriers qui tentent de survivre en terre hostile. Ni nourriture, ni vêtement, ni eau : ils n'ont rien, sauf quelques outils primitifs.

21:10 Épisode 18 La rancune a la vie dure

Des températures glaciales s'abattent sur les marais, poussant deux survivalistes à bout.

Rylie parvient enfin à apaiser une rancœur datant d'un ancien défi.

Parallèlement, Ryan et Matt décident de partir pêcher, une idée qui se révèle lumineuse puisqu'ils réalisent rapidement une très belle prise.

22:10 Épisode 19 & 20 L'ultime alliance

La fin des 60 jours de défi approche pour les sept rescapés de l'aventure.

Les survivalistes encore en lice pour la victoire finale doivent faire preuve de solidarité et joignent leurs forces dans le marais glacial. Cherchant une grosse proie à tout prix, ils partent à la chasse, où ils sont victimes d'un fâcheux contretemps.
Dernière modification le jeudi, 14 août 2025 15:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Les français à la conquête du monde, samedi 16 août 2025 sur TF1 (vidéo)

"Grands Reportages" : Les français à la conquête du monde, samedi 16 août 2025 sur TF1 (vidéo)

14 août 2025 - 16:13

Sur le même thème...

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot; samedi 16 août 2025 sur RMC Découverte

"Le mystère d'Oak Island" samedi 16 août 2025 sur RMC Découverte

14 août 2025 - 15:46

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi 16 août 2025

"Echappées Belles" : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi …

14 août 2025 - 12:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL