"Retour à l'instinct primaire, le retour des héros" sur RMC Story samedi 16 août 2025 (vidéo)

Samedi 16 août 2025 à partir de 21:10, RMC Story rediffusera des épisodes de la 6ème saison de "Retour à l'instinct primaire, le retour des héros".

Cette série documentaire suit, pendant 40 jours, douze aventuriers qui tentent de survivre en terre hostile. Ni nourriture, ni vêtement, ni eau : ils n'ont rien, sauf quelques outils primitifs.

21:10 Épisode 18 La rancune a la vie dure

Des températures glaciales s'abattent sur les marais, poussant deux survivalistes à bout.

Rylie parvient enfin à apaiser une rancœur datant d'un ancien défi.

Parallèlement, Ryan et Matt décident de partir pêcher, une idée qui se révèle lumineuse puisqu'ils réalisent rapidement une très belle prise.

22:10 Épisode 19 & 20 L'ultime alliance

La fin des 60 jours de défi approche pour les sept rescapés de l'aventure.

Les survivalistes encore en lice pour la victoire finale doivent faire preuve de solidarité et joignent leurs forces dans le marais glacial. Cherchant une grosse proie à tout prix, ils partent à la chasse, où ils sont victimes d'un fâcheux contretemps.