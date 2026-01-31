recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" lundi 2 février 2026 sur M6, voici 5 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 79
"L'amour est dans le pré" lundi 2 février 2026 sur M6, voici 5 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

Lundi 2 février 2026 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la troisième et dernière partie des portraits de la 21ème saison de "L'amour est dans le pré". 

"L'amour est dans le pré" revient sur M6 pour une 21ème saison plus touchante que jamais.

Cette année encore, Karine Le Marchand ouvre les portes des exploitations agricoles où battent des cœurs en quête d'âme sœur et, derrière les tracteurs et les étables, se cachent des hommes et des femmes aux parcours extraordinaires, dont les rêves et les espoirs résonnent en chacun de nous.

Si certains ont connu l'amour puis la solitude, d'autres attendent encore ce premier grand frisson et tous partagent cette même quête universelle : trouver quelqu'un avec qui partager leur vie et leur passion.

Préparez-vous à rire, à pleurer, à vous émouvoir, car cette 21ème saison promet déjà son lot de moments inoubliables.

Les portraits

Lundi 2 février 2026 à partir de 21:10 sur M6, Karine le Marchand vous proposera de découvrir les portraits de quatre nouveaux agriculteurs de cette 21ème saison :

Portfolio Item
Anthony
Portfolio Item
Clément
Portfolio Item
Daniel
Portfolio Item
Justine
Portfolio Item
Marie-Christine
Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 12:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Thalassa, aventures extrêmes&quot; en Patagonie, sur la route des baleines, lundi 2 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Thalassa, aventures extrêmes" en Patagonie, sur la route des baleines, lundi 2 février 2026 sur France 5 (vidéo)

31 janvier 2026 - 12:14

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 2 février 2026 sur M6, voici 5 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 2 février 2026 sur M6, voici 5 no…

31 janvier 2026 - 12:23 L'amour est dans le pré

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...