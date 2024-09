Replay "The Voice Kids" samedi 14 septembre 2024 sur TF1 : voici les 8 battles de la soirée (vidéo)

Samedi 14 septembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas vous a proposé la première soirée des Battles de "The Voice Kids" saison 10. Retour en images sur les prestations des jeunes talents dans ces 8 premières battles.

Après les auditions à l'aveugles, les jeunes talents ont eu une nouvelle chance de briller sur la scène de "The Voice Kids" et de séduire non seulement le public, mais aussi leurs coachs.

Dans cette cette épreuve redoutable des Battles, ce sont les coachs qui forment les trios qui s'affrontent sur scène.

Sur les 3 talents, 1 seul est qualifié pour la demi-finale, les 2 autres quittent l'aventure.

Les coachs disposent chacun de 12 talents. À l'issue des Battles, ils n'en auront plus que 4 pour la demi-finale.

Dans la Team Lara Fabian : Yuliia et Tim sont qualifiés pour la demi-finale.

Dans la Team Claudio Capéo : Louis D. et Louis sont qualifiés pour la demi-finale.

Dans la Team Slimane : Rafaël et Antoine sont qualifiés pour la demi-finale.

Dans la Team Patrick Fiori : Charlie et Lizzie sont qualifiées pour la demi-finale.

Les 8 Battles de la soirée en Replay