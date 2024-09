Replay "The Voice Kids" samedi 28 septembre 2024 sur TF1 : voici les 16 prestations de la demi-finale (vidéo)

Séance de rattrapage, voici les 16 prestations de la demi-finale de "The Voice Kids" présentée par Nikos Aliagas samedi 28 septembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1.

Après les auditions à l'aveugle et les battles, les 16 talents restants de cette 10ème saison de "The Voice Kids" ont offert aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances solo lors desquelles ils ont une fois de plus montré l’étendue de leur talent.

Et ce soir, ce sont des montagnes russes émotionnelles que les coachs ont vecu tout au long de cette demi-finale. Chaque coach a du choisir un seul et unique finaliste parmi ses 4 talents restants.

Tous les talents avaient pour objectif d’atteindre l’ultime étape : la grande Finale qui sera diffusée samedi 5 octobre 2024 à partir de 21:10 sur TF1.

Les finalistes de la saison 10

Louis est le finaliste de Claudio Capéo.

Tim est le finaliste de Lara Fabian.

April est la finaliste de Patrick Fiori.

Coline est la finaliste de Slimane.

Les 16 prestations de la soirée en Replay