Replay "The Voice" samedi 15 février 2025 : Voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 15 février 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 8 talents sélectionnés cette semaine.

Troisième soirée d'auditions à l'aveugle pour Zaz, Patricia Kaas, Florent Pagny et Vianney, les coachs de cette 14ème saison de "The Voice" installés sur un nouveau plateau.

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émission, les coachs ont rencontré samedi soir des talents hors du commun.

Pour cette troisième soirée, 14 talents sont montés sur scène dont la seconde chance de Zaz. Les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux, la seconde chance de Zaz ne fait pas partie des talents sélectionnés ce soir.

Les talents qualifiés par les coachs

Zaz a remporté deux talents : Gianni et Léo. Son équipe se compose de 6 talents.

Vianney a enrichi son équipe avec une voix en or : Iman. Son équipe se compose de 6 talents également.

Patricia Kaas a passé à la vitesse supérieure et a remporté 3 talents : Lolly Wish, Marion BB et Jessica. Son équipe se compose de 7 talents.

Florent Pagny a enrichi son équipe avec deux talents : Léana et Philippe Campion. Son équipe se compose de 5 talents.

Les prestations des 8 talents qualifiés par les coachs