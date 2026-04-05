Replay "The Voice" samedi 4 avril 2026 sur TF1, voici les 6 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 4 avril 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 6 talents sélectionnés par les coachs.

Sixième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.

Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 6 d'entre eux.

Le point sur les équipes :

Avec Yanis Siah et Mélanie Noé récupérés ce soir, Florent Pagny compte désormais 12 talents dans son équipe.

Avec le prodigieux Daniele, Lara Fabian compte également 12 talents dans son équipe.

Avec Amadè et Roddy Julienne, Tayc compte 11 talents dans son équipe.

Avec Anna, Amel Bent compte 12 talents dans son équipe.

Les prestations des 6 talents sélectionnés :