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Replay "The Voice" samedi 18 avril 2026 sur TF1, voici les 7 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 126
Replay "The Voice" samedi 18 avril 2026 sur TF1, voici les 7 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 18 avril 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 7 talents sélectionnés par les coachs.

Huitième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.

Pour cette seconde soirée, 12 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.

Le point sur les équipes :

Avec Jaya récupérée ce soir, Florent Pagny compte désormais 14 talents dans son équipe.

Avec Lisa et AliceAmel Bent compte 15 talents dans son équipe.

Avec Laurent, l'équope de Tayc est complète avec 16 talents. Mais un ou plusieurs coups de coeur sont encore possibles...

Avec Mikael, l'équipe de Lara Fabian est plus que complète avec 17 talents.

Les prestations des 7 talents sélectionnés :

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