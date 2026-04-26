Replay "The Voice" samedi 25 avril 2026 sur TF1, voici les 7 derniers talents sélectionnés (vidéo)

Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice.
Les équipes d'Amel Bent, Tayc, Lara Fabian et Florent Pagny sont presque complètes. Chaque place restante coûte chère. Les talents qui montent sur scène doivent marquer les esprits.
C'est le cas de Mathilde et sa magnifique reprise de "Le bleu lumière" du film Vaiana, Angelo et sa puissante reprise de "Can't Help Falling In Love With You" d'Elvis Presley ou encore Jérémy Charron et sa reprise de "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche.
Mais aussi, Mike Drop qui livre une version éclatante de "I Am What I Am" de Gloria Gaynor, Liz fait le show sur "Ordinary" d'Alex Warren, et Nikos surprend les coachs de la meilleure des manières.
Entre émotion, technique et originalité, les choix se sont annoncés difficiles.
Les prestations des 7 talents sélectionnés :
Replay "The Voice" : Liz chante "Ordinary" d’Alex Warren (vidéo)
26 avril 2026 - 00:20 Vidéos
Replay "The Voice" : Mike Drop chante "I Am What I Am" de Gloria Gaynor (vidéo)
26 avril 2026 - 00:15 Vidéos
Replay "The Voice" : Vitha Sai chante "The Best" de Tina Turner (vidéo)
26 avril 2026 - 00:09 Vidéos
Replay "The Voice" : Jérémy Charron chante " Ne me jugez pas" de Camille Lellouc…
26 avril 2026 - 00:03 Vidéos
Replay "The Voice" : Maysha chante "Nuit magique" de Catherine Lara (vidéo)
25 avril 2026 - 23:58 Vidéos
Replay "The Voice" : Angelo chante "Can’t help falling in love with you" d'…
25 avril 2026 - 23:53 Vidéos
Replay "The Voice" : Mathilde chante "Le bleu lumière" de Cerise Calixte (vidéo)…
25 avril 2026 - 23:30 Vidéos