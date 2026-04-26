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Replay "The Voice" samedi 25 avril 2026 sur TF1, voici les 7 derniers talents sélectionnés (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 131
Replay "The Voice" samedi 25 avril 2026 sur TF1, voici les 7 derniers talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 25 avril 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la neuvième et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 7 talents sélectionnés par les coachs.

Dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2026 de The Voice.

Les équipes d'Amel Bent, Tayc, Lara Fabian et Florent Pagny sont presque complètes. Chaque place restante coûte chère. Les talents qui montent sur scène doivent marquer les esprits.

C'est le cas de Mathilde et sa magnifique reprise de "Le bleu lumière" du film Vaiana, Angelo et sa puissante reprise de "Can't Help Falling In Love With You" d'Elvis Presley ou encore Jérémy Charron et sa reprise de "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche

Mais aussi, Mike Drop qui livre une version éclatante de "I Am What I Am" de Gloria Gaynor, Liz fait le show sur "Ordinary" d'Alex Warren, et Nikos surprend les coachs de la meilleure des manières.

Entre émotion, technique et originalité, les choix se sont annoncés difficiles.

Les prestations des 7 talents sélectionnés :

Replay &quot;The Voice&quot; : Liz chante &quot;Ordinary&quot; d’Alex Warren (vidéo)

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26 avril 2026 - 00:20 Vidéos

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26 avril 2026 - 00:15 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Vitha Sai chante &quot;The Best&quot; de Tina Turner (vidéo)

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26 avril 2026 - 00:09 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Jérémy Charron chante &quot; Ne me jugez pas&quot; de Camille Lellouche (vidéo)

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26 avril 2026 - 00:03 Vidéos

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25 avril 2026 - 23:58 Vidéos

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25 avril 2026 - 23:53 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Mathilde chante &quot;Le bleu lumière&quot; de Cerise Calixte (vidéo)

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Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 00:49
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