"Crime au village : La conspiration de l'uhudler", fiction inédit diffusée sur Arte vendredi 16 janvier 2026

Vendredi 16 janvier 2026 à 20:55, Arte diffusera « La conspiration de l’uhudler », une nouvelle enquête du fantasque inspecteur autrichien Sifkovits de la série "Crime au village".

L'histoire en quelques lignes...

Dans la région autrichienne du Burgenland, l’inspecteur Sifkovits s'intéresse à des vols de poules lorsque le corps sans vie du vigneron Alois Fabsits, un producteur d’uhudler, le cépage local, est retrouvé dans son chai. Bien que la piste d’une intoxication accidentelle soit privilégiée, "Schiffi" s’obstine à creuser l’affaire, malgré les réticences de son supérieur.

Après avoir interrogé la veuve de la victime et sa fille, Bettina – une ancienne camarade de classe à laquelle il n’est pas insensible –, le policier part en quête de potentiels suspects : Adrian Popescu, le saisonnier roumain employé par Fabsits, venu travailler en Autriche avec son épouse, mais aussi Markus Schillinger, un viticulteur ambitieux, dont le père aurait légué son chai au défunt...

Comédie policière

Après La mariée était en rouge, Thomas Stipsits renfile le costume (imper et béret) du débonnaire Sifkovits, héros d’une série de romans qu’il a lui-même imaginée.

Toujours flanqué de sa mère et de ses copines retraitées, commères des bancs publics pourvoyeuses d’informations décisives, l’inspecteur mène une double enquête – le voleur de poules sera identifié ! – à rebondissements qui le conduira jusqu’en Roumanie.

Peuplé de personnages hauts en couleur, ce polar rural offre de savoureuses séquences de western ou de comédie musicale, appuyées par une mise en scène ludique (split screen, passage au noir et blanc...). Mais l’humour décalé qui l’infuse n’empêche pas l’émotion d’affleurer, l’assassinat de Fabsits faisant remonter à la surface de sombres secrets...