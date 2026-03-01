"Grands Reportages" : Le fabuleux destin des inventeurs, dimanche 1er mars 2026 sur TF1

Dimanche 1er mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Le fabuleux destin des inventeurs », un document inédit en deux parties réalisé par Elise Joseph et Myriam Zehar.

Qu’ils aient 15 ou plus de 70 ans, qu’ils soient surdiplômés ou autodidactes, les inventeurs sont de drôles d’oiseaux qui ont tous en commun le désir indéfectible d’aller au bout de leur rêve. Si certains innovent à la chaîne, d’autres misent tout leur temps et leur argent, sur une seule idée qui pourrait faire basculer leur vie. Drôles, déterminés et émouvants, ces inventeurs vont d’espoirs en désillusions.

Pour cette série de deux épisodes, les équipes de "Grands Reportages" les ont suivis pendant plusieurs mois au plus près de leurs aventures.

Vous découvrirez David Foutimasseur. À 38 ans, cet inventeur fantasque crée les objets qui figurent dans les albums de son personnage fétiche Gaston Lagaffe : lit-voiture, poubelle télécommandée ou encore mini tondeuse qui épargne les pâquerettes, rien n’est trop farfelu pour ce réparateur de locomotives ! Cette année, il va réaliser son rêve : exposer l’intégralité de ses fabrications « gastonesques » lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême.

En Isère, Bruno Tronchi, 53 ans, a, lui aussi dans le viseur un événement qui pourrait changer sa vie : le concours Lépine à Paris, où se rend chaque année la crème des inventeurs. Pour sa première participation, ce frigoriste de métier a imaginé une douille anti-électrocution brevetée, sur laquelle il travaille depuis près de 15 ans.

Comme lui, un couple originaire de Haute-Garonne va tenter sa chance lors de la foire de Paris. Muriel et Laurent sont loin d’être des débutants. Fabricants de coussins innovants en tout genre, ils misent cette année sur un coussin d’allaitement révolutionnaire, au système de maintien breveté.

Un autre duo ambitieux veut marquer les esprits. Adrien et Edouard sont deux ingénieurs bordelais de 29 et 31 ans. Ils ont inventé un skateboard électrique tout terrain inédit et pour lequel ils ont misé toutes leurs économies. Ils fabriquent leur engin dans leur appartement où ils vivent en colocation au milieu des nombreuses planches en chantier. Dans quelques mois, ils s’envoleront vers Las Vegas et son CES, le plus grand salon dédié à l’innovation technologique du monde. Ils espèrent conquérir le marché américain et trouver de nouveaux investisseurs pour atteindre une échelle plus industrielle.



Enfin Melvin, 17 ans, incarne la relève des inventeurs ! Depuis l’âge de 7 ans, ce timide vendéen ne cesse de fabriquer dans sa chambre-atelier des objets plus astucieux les uns que les autres. Avec trois camarades de son lycée, et accompagné d’Emmanuel leur professeur de sciences de l’ingénieur, il se lance dans le grand concours Cansat où son équipe devra inventer un mini-satellite inédit de la taille d’une canette, qui sera largué avec une fusée à plus de 150 mètres de hauteur. Avant la finale en région parisienne, lors de leurs tests au sein de leur lycée, Melvin, Raphaël, Baptiste et Maxime vont devoir faire preuve de concentration et d’esprit d’équipe afin d’espérer une place sur le podium !