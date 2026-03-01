recherche
"Beau Geste" dimanche 1er mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 mars 2026 199
Dimanche 1er mars 2026 à 23:20, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Laetitia Casta et Gilles Lellouche à l'occasion de la sortie du film « Le crime du 3ème étage » le 11 mars 2026 au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Laurent Lafitte, récompensé d'un Cesar, qui sera à l'affiche du film « Alter ego » le 4 mars au cinéma.

Dans son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a croisé le plus grand acteur du monde Daniel Day-Lewis et reviendra sur le retour de Neve Campbell dans « Scream 7 », actuellement au cinéma.

Beau geste vous fera découvrir l'actrice Sydney Sweeney qui s'est glissée dans la peau d'une boxeuse dans le film « Christy » au cinéma le 4 mars 2026.

Beau Geste vous emmènera dans les coulisses de « Planètes », un film d'animation pas comme les autres au cinéma le 11 mars 2026. Vous allez découvrir les dessous de cette production franco-japonaise surprenante...

Beau Geste vous emmènera à Budapest sur les traces du cinéaste hongrois László Nemes qui revient avec « Orphelin » le 11 mars au cinéma. Il vous fera visiter sa ville natale, là où il a tourné son dernier drame historique.

Magazines
Suivez nous...