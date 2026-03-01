"Beau Geste" dimanche 1er mars 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Laetitia Casta et Gilles Lellouche à l'occasion de la sortie du film « Le crime du 3ème étage » le 11 mars 2026 au cinéma.
Pierre Lescure sera aux côtés de Laurent Lafitte, récompensé d'un Cesar, qui sera à l'affiche du film « Alter ego » le 4 mars au cinéma.
Dans son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet a croisé le plus grand acteur du monde Daniel Day-Lewis et reviendra sur le retour de Neve Campbell dans « Scream 7 », actuellement au cinéma.
Beau geste vous fera découvrir l'actrice Sydney Sweeney qui s'est glissée dans la peau d'une boxeuse dans le film « Christy » au cinéma le 4 mars 2026.
Beau Geste vous emmènera dans les coulisses de « Planètes », un film d'animation pas comme les autres au cinéma le 11 mars 2026. Vous allez découvrir les dessous de cette production franco-japonaise surprenante...
Beau Geste vous emmènera à Budapest sur les traces du cinéaste hongrois László Nemes qui revient avec « Orphelin » le 11 mars au cinéma. Il vous fera visiter sa ville natale, là où il a tourné son dernier drame historique.