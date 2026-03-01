recherche
"13h15 le dimanche" : Des femmes dans l'espace, ce 1er mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 mars 2026 205
"13h15 le dimanche" : Des femmes dans l'espace, ce 1er mars 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 1er mars 2026 sur France 2, « Des femmes dans l'espace » une série documentaire en 4 épisodes qui retrace l'évolution de la place des femmes dans l'exploration spatiale, de l'ombre à la lumière.

L’histoire de la conquête spatiale fut longtemps une affaire d’hommes et de rivalité géopolitique. Jusqu’au jour où les femmes ont trouvé leur place, mais à quel prix ? Ici encore, ce fut une conquête.

Sophie Adenot est la deuxième Française de l’Histoire à effectuer une mission spatiale, 25 ans après Claudie Haigneré...

Épisode 1

En avril 1959, en pleine guerre froide, la course à l'espace bat son plein entre les Etats-Unis et l'URSS. La NASA présente sa première sélection d'astronautes, les Mercury 7, une équipe de pilotes d'essai entraînée par un médecin, le docteur William R. Lovelace. Ce médecin va aussi décider de tester des femmes dans le plus grand secret... Et si ces femmes étaient les plus aptes à partir les premières dans l'espace ?

Épisode 2

La NASA interdit au Dr Lovelace de poursuivre ses tests d'astronautes sur l'équipe féminine des Mercury 13. La pilote Jerrie Cobb contre-attaque : elle décide de médiatiser l'affaire et porte le dossier devant le Congrès.

Épisode 3

Le drame d'Apollo 1 éloigne un peu plus la perspective pour les femmes américaines de devenir astronautes. Mais dans l'ombre, certaines réussissent à se faire une place. En 1996, puis en 2001, Claudie Haigneré devient la première Française à partir dans l'espace. Elle raconte les coulisses de son aventure spatiale dans cet épisode.

Épisode 4

28 janvier 1986, la navette Challenger s'envole du pas de tir Cap Canaveral en Floride, avec à son bord, la première civile de l'espace, l'enseignante Christa McAuliffe. Quelques secondes après le décollage le pire des scénarios se produit. 40 ans plus tard, Sophie Adenot vient de rejoindre la station spatiale internationale. Elle est la deuxième Française astronaute de l'histoire. Pour elle, c'est un rêve d'enfant qui se réalise.

Une série-documentaire signée Elise le Bivic, Raphael Aupy, Myriam Milent, produite par Brainworks.

Dernière modification le dimanche, 01 mars 2026 10:43
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...