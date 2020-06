Nominations en chaîne à la direction de LCI à compter de ce 23 juin

A compter du 23 juin 2020, Bastien MORASSI prend la direction de la rédaction de LCI. A ses côtés, Hélène LECOMTE est nommée directrice adjointe de la rédaction. Ils appuieront Fabien NAMIAS, Directeur Général Adjoint de LCI, dans la poursuite de développement de la chaîne, après une saison 2019-2020 record.

Journalistes au sein de la rédaction de LCI depuis de nombreuses années, Bastien MORASSI occupait le poste de Rédacteur en chef de La Matinale de Pascale de La Tour du Pin (06h-09h) et Helène LECOMTE celui de présentatrice de l'émission quotidienne Le Débat (20h-21h).

La complémentarité de leurs expertises constitue un atout indiscutable pour mener à bien leur mission auprès de Fabien NAMIAS.

A compter de cette date, Valérie NATAF est nommée éditorialiste politique.

Dans la perspective des prochaines échéances électorales et notamment de l'élection présidentielle de 2022, Valérie NATAF aura pour mission de développer de nouveaux formats politiques et interviendra régulièrement sur l'antenne de LCI en tant que éditorialiste politique.

Pour Fabien NAMIAS, Directeur Général Adjoint de LCI : « LCI a su s’imposer comme chaîne référence de l’actualité politique, grâce à ses grandes signatures et l’organisation de débats clés lors des derniers scrutins électoraux. Je remercie Valérie Nataf qui a joué un grand rôle dans le succès de LCI ces deux dernières saisons. Sa grande expérience, sa connaissance pointue du monde politique, son parcours de correspondante à l’étranger pour TF1, sont autant d’atouts pour LCI dans sa recherche de formats innovants et sa volonté de renforcer encore son expertise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Grâce à leurs expériences au sein de la rédaction, Bastien Morassi et Hélène Lecomte ont su tisser un lien de confiance fort avec l’ensemble des équipes. Ce lien et cette expérience seront précieux pour accentuer encore plus la dynamique de succès de LCI ».