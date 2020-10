“Grands Reportages” : « Croisières et bâteaux XXL », samedi 24 octobre sur TF1

A voir ce samedi 24 octobre à 13:40 dans “Grands Reportages” sur TF1 « Croisières et bâteaux XXL », une reportage d’Anais Ciura et Pauline Giraudy.

C’est le plus grand paquebot d’Europe. Avec ses 65 mètres de haut et ses 315 mètres de long, le Bellissima, peut accueillir jusqu’à 5 600 passagers. Chaque samedi, il quitte son port d’attache à Marseille pour 7 jours de navigation en Méditerranée, le long des côtes italiennes.

A bord, quatre piscines, une salle de sport, un bowling, un parc aquatique et même une troupe du Cirque du Soleil, qui chaque jour, assure deux représentations, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Mais jongler ou faire des acrobaties dans un navire qui parfois tangue… ça peut relever de l’exploit !

Embarquement immédiat, pour une semaine de croisière pas comme les autres.

Corentin est le plus jeune chef pâtissier à bord et l’un des seuls Français. A seulement 24 ans, le chocolatier dirige une équipe de 7 personnes. « J’ai une chance incroyable. Peu de jeunes de mon âge vivent la même expérience que moi. Parfois je suis un peu en décalage avec mes amis, mais je ne changerai de vie pour rien au monde. J’apprends ici, bien plus que si j’étais dans une chocolaterie à terre ». Chaque jour, Corentin doit séduire les papilles des passagers. Et dans quelques jours, son patron, qui est aussi Meilleur Ouvrier de France, va embarquer pour évaluer son travail.

Michèle et Thierry, sont originaires de Lyon. Ils ont économisé pendant deux ans pour s’offrir le séjour de leur rêve avec leur bande d’amis. Alors ils comptent bien profiter de chaque instant à bord.

« Pendant une semaine, nous avons l’impression d’être des rois. Nous sommes servis à table, on déjeune et on dîne au restaurant, tout ce qu’on ne peut pas faire chez nous ! C’est une parenthèse enchantée pendant 7 jours, coupés du monde ! Tous les problèmes restent à quai ».

Jacqueline et Jean Claude, eux, sont des habitués. C’est même leur 15ème croisière. Et depuis quelques temps, ils ont décidé de s’offrir le pack VIP, avec accès privilégié au Yatch Club. Salon privé, majordome attitré, le couple va être chouchouté pendant tout le séjour. « A chaque fois, une croisière est une aventure. Nous allons découvrir une ville par jour, ce serait impossible si nous avions réalisé ce voyage en avion. Là, on a un condensé de l’Italie en une semaine. Nous avons eu une année chargée, et nous comptons bien déconnecter ! »

Et pour prendre soins des passagers : 1700 membres d’équipages dont Claudia, une toute nouvelle recrue au sein de l’équipe d’animation. « C’est une grosse pression pour moi. Je ne suis pas habituée à gérer autant de personnes. Et l’ambiance sur un paquebot, c’est primordial, on me l’a bien fait comprendre. J’espère que je vais être à la hauteur, en tout cas, je vais tout faire pour ». Elle a une semaine seulement pour faire ses preuves.

Enfin, Fabian, est artiste dans la troupe du Cirque du Soleil. Sa spécialité, le diabolo… Mais cette semaine la mer agitée va lui réserver de mauvaises surprises…