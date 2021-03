“Grands Reportages” : « À la claire fontaine », samedi 13 mars sur TF1

Certaines sont mythiques et majestueuses. D’autres, plus discrètes ou biscornues… On y passe, on s’y installe et on s’y rafraîchi surtout ! Depuis des siècles, les fontaines sont au cœur des villages. Autrefois, on y puisait de l’eau potable et on y lavait son linge. Aujourd’hui, elles s’animent en ballets aquatiques spectaculaires. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre amoureux de fontaines : ils jouent avec l’eau, la domptent, la traquent et la transforment.

Eric et Christine sont les gardiens d’une fontaine unique au monde : une fontaine pétrifiante à Saint Nectaire en Auvergne. Elle est à la fois mystérieuse et magique. Son eau calcaire a le pouvoir de transformer un simple objet en œuvre d’art. « L’année dernière nous avons eu quelqu’un qui était attaché à son caméléon et qui voulait le voir pétrifier. Et souvent les touristes nous demandent s’ils peuvent faire pétrifier leur belle mère ! ». Cette fois Eric va s’attaquer à l’objet le plus grand qu’il n’a jamais pétrifié…et ca ne va pas être si simple. Cédric est ingénieur fontainier et un immense défi l’attend à Xian en Chine, à l’occasion de la fête nationale. Il doit programmer une fontaine pour un grand spectacle aquatique qui ouvrira les festivités. « Pour ce jour si important, les chinois vont être particulièrement sensibles. Il faut faire attention aux couleurs qu’on utilise sur les jets d’eau. Par exemple surtout pas de blanc, c’est la couleur du deuil. » Mais rien ne se passera comme prévu et les nerfs de Cédric seront mis à rude épreuve « Que se passe-t-il avec l’eau ? Il n’y a plus d’eau dans les bassins et le spectacle est dans 2 heures ! » En Corse, José, lui, est « chasseur de fontaines ». Depuis 10 ans il fait un travail de détective pour dénicher et recenser toutes les fontaines de son île : « Petit, comme Obélix, je ne suis pas tombé dans la marmite de potion magique, mais dans celle d’une fontaine ! » José va se lancer dans l’ascension d’une montagne pour dénicher une mystérieuse fontaine dont personne n’a encore retrouvé la trace. Jean, quant à lui, est un artiste à l’imagination débordante ! Il griffonne en quelques minutes des fontaines qui s’arrachent dans le monde entier : « Je suis bien conscient que j’ai pas le talent de quelqu’un qui a fait les beaux arts, mais ce bout de papier, va permettre la réalisation industrielle d’une fontaine à quelques millions d’euros… ». Expositions universelles, milliardaires, stars, tous s’adressent à Jean. Récemment, un célèbre parc d’attraction en Floride lui a confié la création d’une fontaine gigantesque pour le nouveau spectacle aquatique nocturne. Ses équipes n’ont que quelques mois pour fabriquer ce show de toute pièce. Plongée dans ces eaux méconnues.