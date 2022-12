“Télématin” mardi 13 décembre 2022 : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mardi 13 décembre 2022 dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 13 décembre 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Florent Vallée, directeur délégué de l’urgence et des opérations de secours à la Croix Rouge.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Clément Beaune, ministre délégué en charge des Transports.

08:15 Julia Vignali recevra Raphaël Pitti, anesthésiste-réanimateur et médecin de guerre

09:00 Julia Vignali et Thomas Sotto recevront Cécile de France pour le film “La passagère”.