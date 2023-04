"Reportages découverte" : « Voisins, administration, mairie ! Querelles en tous genres » dimanche 23 avril 2023 sur TF1

Dimanche 23 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Reportages découverte" « Voisins, administration, mairie ! Querelles en tous genres » réalisé par Laura Adolphe.

Partout en France des femmes et des hommes mènent des combats que l’on pourrait considérer comme perdus d’avance. Des combats de David contre Goliath. Ils bataillent contre l’administration, leur maire, leurs voisins… Pour faire cesser des implantations d’éoliennes, garder leur logement ou sauver une affaire familiale. Leur histoire, c’est donc celle du pot de terre contre le pot de fer.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces français qui au fil du temps se sont transformés en "irréductibles".

Retraitée, Martine vit dans une résidence située à Saint-Pierre-de-Lages, près de Toulouse, depuis son adolescence. Les logements, vieillissants, sont aujourd’hui menacés de démolition par le propriétaire des lieux, un bailleur social. En tout, 21 familles risquent de devoir quitter les lieux, mais Martine veut faire bloc, tout faire pour éviter la venue des bulldozers et sauver ce qu’elle a de plus cher. « Je nous considère comme des irréductibles, des résistants, car il faut l’être, contre vents et marée ! Au départ, on se fait des soucis mais si on agit, petit à petit les choses avancent. »

À Saint-Aubin-en-Bray, dans l’Oise, Vincent est un éleveur de vaches laitières pris dans un tourbillon judiciaire. Lorsqu’il a repris la ferme familiale, il était loin d’imaginer que ses voisins se plaindraient des odeurs de ses vaches. Le problème c’est que Vincent a agrandit sa ferme…avec toutes les autorisations nécessaires. Mais les voisins ont été incommodés. Ces derniers ont saisi le tribunal qui a condamné à payer 102 000 euros de dommages et intérêts. Pour lui et ses parents, c’est l’incompréhension : « Bien sûr que parfois il y a des odeurs, le jour où on sort le fumier. C’est possible. Et de temps en temps il va y avoir une vache en chaleur qui va meugler toute la journée. Ça fait partie des bruits de la campagne ! » Les plaignants ne voient nullement les choses ainsi, car le préjudice est réel. « On ne pouvait plus laisser les fenêtres ouvertes parce qu’en plus des odeurs et des bruits, nous avions les mouches qui nous envahissaient. » Vincent et ses parents vont tout faire pour trouver l’argent nécessaire et indemniser les voisins. S’ils ne trouvent pas ils devront mettre la clé sous la porte.

À Montagne-Fayel, dans la Somme, Julie se bat quant à elle contre les nouveaux projets d’éoliennes qui sont en train d’encercler son village : 170 habitants et bientôt 125 éoliennes autour. « Au départ, nous n’avions rien contre. Le souci, c’est qu’il y a des éoliennes partout. Je n’ai plus l’impression de me balader à la campagne, mais dans un parc industriel géant. » Montagne-Fayel est aujourd’hui, un village d’irréductibles défenseurs du calme. Julie assure se battre pour sauver le cadre de vie de son enfance. Mais d’autres maires alentour, considèrent au contraire qu’il faut encore plus d’éoliennes : « L’éolien, c’est un mal nécessaire, et en plus ça rapporte des sous à la commune », explique le maire d’un village voisin.

Et puis, dans l’Hérault, il y a l’histoire absurde de Virgile et sa femme Magdalena, privés d’eau courante et d’électricité depuis près de quinze ans années parce que le maire refuse que les canalisations traversent un chemin communal. Virgile, œnologue réputé, est venu s’installer au village pour produire du vin de bonne réputation. La brouille avec le maire vient-elle du fait que lui aussi est viticulteur ? Depuis 2008, l’élu semble faire obstacle à tous les projets du "nouveau venu" : « En 14 ans de procédures, on a gagné quatorze procès. On n’en a perdu aucun. Souvent on nous dit qu’est-ce que tu lui as fait, au Maire ? Mais on n’a rien fait à cette personne ! ». Le combat est loin d’être terminé et la guerre d’usure se prolonge.