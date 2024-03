"20h30 le dimanche" du 17 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 17 mars 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Face à l'écran > Alexandra Lamy



Comédienne et réalisatrice révélée grâce à son rôle de "Chouchou" dans la série Un gars, une fille, elle est devenue au fil des ans la "girl next door" préférée des Français. Du petit au grand écran, elle mène un parcours sans faute et connaît le même succès au théâtre. En 2004, elle est nommée aux Molières pour son rôle dans Théorbe de Christian Siméon. Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle choisit ce sujet pour passer derrière la caméra. En 2022, elle réalise Touchées, qui a remporté le trophée du meilleur téléfilm au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Alexandra Lamy est actuellement à l’affiche du film d’Edouard Bergeon « La Promesse verte », dans lequel elle interprète le rôle d’une mère prête à tout pour sauver son fils.

Rencontre avec > Eve Gilles



Miss France 2024, la jeune femme de 20 ans originaire des Hauts-de-France a été la première Miss France aux cheveux courts à être élue en octobre 2023. L’ex-étudiante en licence de mathématiques souhaite devenir statisticienne. Elle a été choisie par le Premier ministre Gabriel Attal comme ambassadrice pour tenter de féminiser les filières scientifiques.

Le live > Irma



L’auteure-compositrice, interprète, multi-instrumentiste franco-camerounaise a été révélée en 2008 grâce au label participatif My Major Company et les vidéos qu’elle partage sur YouTube. En 2011, elle sort un premier album dans le style folk et pop, Letter to the Lord qui sera certifié Disque d’or. Sa carrière prend un tournant international lorsque l’un de ses titres, I Know, est repris pour un spot publicitaire pour Google Chrome. Sur le plateau de "20h30 le dimanche", elle interprète son dernier titre, House of Cards qui a généré plus de 15 millions de vues en quatre jours.