Grands Reportages - Les mystères de la crim' sur TF1 dimanche 30 juin 2024

Dimanche 30 juin 2024 à 14:50 dans "Grands Reportages" sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir « Les mysères de la crim' », un document réalisé par David Geoffrion.

C’est un polar, une affaire criminelle incroyable. L’histoire d’un tueur et violeur en série qui a sévi de 1987 à 1994 dans Paris et sa banlieue, tué une fillette, deux adultes, et qui n’a jamais été arrêté. Il a laissé son ADN sur 8 scènes de crime et de viol, les policiers ont ses empreintes digitales, plusieurs portraits robots ; il a toujours agi sans se cacher pourtant, ils ne l’ont jamais trouvé. On l’appelle le « grêlé » parce que les premiers témoins qui l’ont croisé un jour dans un ascenseur ont décrit un homme à la peau abîmée par des traces de boutons.

Nous allons revenir sur ses traces avec Luc, le demi-frère de la première victime du « grêlé ». Il l’a croisé dans un ascenseur sans savoir que l’homme s’apprêtait à assassiner sa demi-sœur.

Nous allons écouter le récit d’Audrey, sa dernière victime connue, à qui il a laissé la vie sauve.

Nous allons enfin revenir sur l’enquête avec les policiers de la crim’ : Bernard Pasqualini, Jean Louis Huesca, Alain Vasquez, et la psychologue de la brigade, Frédérique Balland.

Depuis 94, le « grêlé » n’a plus jamais fait parler de lui. Est-il mort ? en prison, en asile psychiatrique, est-il parti à l’étranger ou encore s’est-il rangé ? Personne ne sait.