"Reportages découverte" : La bataille pour le Made in France, samedi 10 août 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 10 août 2024 à 13:40 sur TF1, Audrey Cespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « La bataille pour le Made in France » un document réalisé par Guillaume Barthélémy.

Depuis le début de la crise sanitaire 2 Français sur 3 auraient augmenté leur consommation de produits locaux. Pourtant, pour les entrepreneurs, fabriquer 100% français est encore un pari. Mais ils sont de plus en nombreux à avoir choisi de tout miser sur le « made in France », quitte à prendre quelques risques.

Des cierges aux tissus en lin en passant pour les biscuits pour chien, pendant près d’un an, "Reportages découverte" a suivi des femmes et des hommes prêts à tout pour produire en France.

Au Puy-en-Velay, Brendan a décidé de raviver la flamme … de sa ciergerie. Depuis plus d’un siècle, l’entreprise produit et livre des bougies aux paroisses et églises françaises. Cette année, le jeune dirigeant a décidé de bousculer le savoir-faire de l’entreprise familiale. Il mise sur de nouveaux cierges à la décoration un peu moins classique, toujours un risque dans ce milieu plutôt conservateur : « On n’a pas trop le droit de faire du « free ride » mais il faut parfois aller sur les bordures de pistes pour chercher la zone pas encore tracée. » Frappé par la crise sanitaire et les fermetures d’églises, Brendan doit aussi trouver d’autres débouchés pour sauver son entreprise… Celle des bougies en seau pour les viticulteurs. Placée dans les champs, elles empêcheront les vignes de geler. Mais en sortant de son domaine de compétence, le jeune entrepreneur va aller de déconvenues en déconvenues...

Nathalie, 50 ans, a fondé la première marque de friandises pour chiens 100% françaises, cuisinées avec des produits bio, locaux et de saisons. Du haut de gamme : « Mes clients font attention à ce qu’ils mangent et ils font attention à ce qu’ils donnent à leur chien. Ma clientèle veut savoir comment c’est fabriqué, avec quoi c’est fabriqué et où je vais chercher mes ingrédients. » Le concept plait, alors cette année elle s’agrandit et s’offre une « cuisine professionnelle ». Mais entre les artisans qui la lâchent pour l’installation de ses meubles, la recherche d’aliments d’exception pour ses recettes, et la confection de ses recettes, la chef d’entreprise a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre.

En Alsace, Pierre a encore une idée folle : fabriquer un velours d’été, en lin 100 français. Une première. La France est le premier producteur de lin dans le monde. Pourtant, près de 80% du lin qu’elle produit part en Chine pour être transformé en textile. Une aberration pour Pierre qui se bat dans son Alsace natale pour faire exister une filière française complète du lin, et inverser la tendance à la délocalisation de l’outil industriel : « Tout partait en Inde ou au Pakistan. Je pense que l’on était dans une folie collective, dans un suicide collectif. Je dirais que c’est le bon sens qui revient ». Pour autant, la partie n’est pas facile.

Ronan s’est donné une mission : sauvegarder l’excellence Française. Il est le dernier représentant d’une lignée d’ébénistes. Huit générations de travail du bois de père en fils. Ici, réaliser un montant pour une table en bois, peut prendre une semaine. Pas vraiment la tendance : « Le temps d’aujourd’hui n’est pas propice à valoriser énormément d’heures de travail, on veut tout rapide, on ne veut tout pas cher, tout ceci, tout cela. Et du coup, on devient des métiers musées. Il faut se battre contre vent à contre marée pour faire valoir et valoriser et perpétuer. » Pour mettre en évidence son entreprise et pérenniser les emplois, Ronan veut présenter une pièce unique au grand rendez-vous des professionnels du patrimoine, à Paris. Son buffet iconoclaste sera-t-il à la hauteur de tous ses espoirs ?