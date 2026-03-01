Guerre en Iran, France 5 propose une soirée spéciale ce dimanche 1er mars 2026 à partir de 18:30

Face à l’actualité majeure en Iran, France télévisions adapte exceptionnellement sa programmation pour offrir aux téléspectateurs une série d’émissions et de documentaires spéciaux destinés à éclairer les enjeux politiques et sociaux qui traversent le pays et à ses répercussions internationales.

France 5 propose une programmation exceptionnelle à partir de 18:30 : les magazines En Société et C Politique proposeront des émissions "spéciales Guerre en Iran", suivies des documentaires « Nous, jeunesse(s) d’Iran » et « Iran, Israël et la bombe », « Sept hivers à Téhéran » et disponibles également sur france.tv.

La programmation sur France 5 :

18:30 • En Société

Magazine présenté par Émilie Tran Nguyen et son équipe. Invités communiqués dans le courant de l'après-midi.

20:00 • C Politique

Magazine présenté par Thomas Snégaroff : les invités reçus dans l'émission

21:00 • Nous, Jeunesse(s) d'Iran

Un documentaire réalisé par Solène Chalvon-Fioriti.

Son nom avait fait le tour du monde : Jina Mahsa Amini, 22 ans, décédée le 16 septembre 2022 après une arrestation violente par la police religieuse de Téhéran, déclenchant le mouvement « Femme, Vie, Liberté », réprimé dans la violence.

Si la révolte s’était essoufflée face aux arrestations et exécutions, une révolution culturelle silencieuse traverse depuis la génération Z, jeunesse urbaine, instruite et privée de libertés fondamentales.

À travers six récits de moins de 25 ans, tournés fin 2023, Nous, jeunesse(s) d’Iran explore la société iranienne d’aujourd’hui : connectée, très diplômée, mais frappée par le chômage et l’usure du régime.

Le film met en lumière une génération politisée, moderne, féministe et éprise de joie de vivre, à rebours de la culture de tristesse imposée par les mollahs.

Pour protéger les témoins, l’intelligence artificielle anonymise les visages tout en conservant leurs expressions, une première dans un documentaire français.

Car filmer en Iran expose à la prison, à la reconnaissance faciale et à une répression visant à ficher et terroriser les contestataires.

Les familles de victimes sont harcelées, séquestrées ou intimidées pour museler toute parole dissidente et rendre invisible la souffrance.

Face à ces risques, l’IA, utilisée uniquement pour transformer les visages dans un cadre transparent et éthique, permet de réhumaniser la parole sans mettre les témoins en danger.

22:10 • Iran, Israël et la bombe

Un documentaire réalisé par Miyuki Droz Aramaki et Sylvain Lepetit.

Quarante-sept ans après sa création, la République islamique d'Iran est de nouveau au cœur de l'actualité internationale, avec la violence inouïe et l'effroyable bilan humain de la répression d'une contestation populaire d'ampleur historique.

Cambriolages, piratages, assassinats ciblés… Depuis le milieu des années 2000, les services de renseignement israéliens mènent des opérations spectaculaires jusqu’en Iran. Le but : faire dérailler par tous les moyens le programme nucléaire militaire de Téhéran. Dans cette course à la bombe, que raconte le documentaire de Miyuki Droz et Sylvain Lepetit, tous les coups semblent permis.

La République islamique d’Iran finance un réseau de milices classées terroristes pour attaquer Israël, comme le Hamas dans la bande de Gaza ou le Hezbollah au Liban. Israël considère que Téhéran se rapproche dangereusement du seuil nucléaire et, le 13 juin 2025, cette guerre secrète est devenue guerre ouverte, se terminant par l’intervention de l’aviation américaine et le bombardement de centrales nucléaires iraniennes souterraines.

Pour raconter ces deux décennies d’espionnage qui ont abouti à une guerre éclair, les réalisateurs ont eu accès à des acteurs et témoins de premier plan : ancien chef des renseignements israéliens ou des gardiens de la Révolution en Iran. Pour mettre en images ce récit, où l’on suit les commandos israéliens en action et où l’on pénètre jusqu’au cœur des centrales nucléaires iraniennes, le documentaire a recours à des animations qui adoptent un point de vue zénithal et permettent de raconter les coulisses de ces opérations. Le documentaire entremêle ainsi des récits dignes de films d’espionnage avec l’analyse géopolitique de l’actualité au Moyen-Orient.

23:30 • Sept hivers à Téhéran

Un documentaire réalisé par Steffi Niederzoll, écrit par Sina Ataeian Dena.



En 2007, Reyhaneh Jabbari est abordée dans un café de Téhéran par un notable. Sous un faux prétexte, il l'attire dans son appartement et tente de la violer. La jeune femme saisit alors un couteau et le poignarde. Âgée de 19 ans, Reyhaneh est arrêtée puis condamnée à mort. À la suite de son arrestation, ses parents ont remué ciel et terre pour lui éviter la mort par pendaison. À travers des archives vidéo personnelles, mais aussi des échanges de messages, l'intimité de leur lutte est dévoilée au grand jour. Durant sept années, ils auront fait le maximum sans parvenir à éviter le pire en 2014...