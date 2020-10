“Automoto” : numéro spécial Bugatti dimanche 1er novembre sur TF1

Ce dimanche 1er novembre à 10:05 sur TF1, le magazine “Automoto” crée l’événement avec une émission Spéciale Bugatti, à l’occasion du 111ème anniversaire de la fantastique marque française.

Au programme :

Découverte : Direction Molsheim et le château Saint-Jean en Alsace, là où Ettore Bugatti avait choisi de s’établir, là où sont encore fabriquées à la main les Bugatti d’aujourd’hui, véritables œuvres d’art sur mesure.

Exclusivité : Sur le circuit Paul Ricard, Anthony Beltoise et Jean-Pierre Gagick essaient la Bugatti Chiron Pur Sport, virages à haute vitesse et plus de 350 Km/h en ligne droite, sensations fortes garanties. Et en exclusivité mondiale, Automoto vous emmène à bord de la Bugatti Bolide, un exemplaire unique révélé lors de notre tournage. Réservé au circuit et débarrassé des contraintes d’homologation routière, les chiffres de ce « Bolide » encore au stade de prototype, font tourner la tête : 1 850 ch pour 1 240 kilos…

Grand Format : Direction la Sicile pour prendre le volant de la Bugatti Divo, là encore en exclusivité, seulement 40 exemplaires produits et 6 millions d’euros l’unité minimum. Pourquoi la Sicile ? Pour retrouver l’antique Bugatti Type 35 qui permit à Albert Divo de remporter la célèbre course de la Targa Florio à l’aube des années 30.