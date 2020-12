“C Politique” dimanche 6 décembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 29 novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Emmanuel Macron, un président giscardien.

Invitée : Catherine Nay, journaliste et chroniqueuse politique et auteure de "Souvenirs, souvenirs… : Tome 1" (Editions Robert Laffont).

Deux président français au cœur de l’actualité et qui ont marqué la France à 40 ans d’écart. Valéry Giscard d’Estaing, inconnu des jeunes générations et oublié des plus anciennes, a été le visage de la France des années 70. Emmanuel Macron a tenté de clarifier sa position sur les violences policières et d’éteindre le débat qui agite la société et sa famille politique. Décryptage de l’interview donnée au média BRUT à 18 mois de la présidentielle.

La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann.

Le Quart d'heure américain par Thomas Snégaroff.

En Coulisses : Histoire d’un président mal-aimé.

Invité : Raymond Depardon, photographe et réalisateur du film documentaire : « 1974 : Une partie de campagne », diffusé sur France 5 ce dimanche à 20:50.

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Deux philosophe face à l’époque.

Invités : Ayyam Sureau, philosophe et fondatrice de l'association Pierre Claver et Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et auteur de « La Morale de cette histoire. Guide éthique pour temps incertains » (Editions Michel Lafon).

Sur le terrain avec Laure Pollez : Que sont devenus les migrants de la place de République?

20h30 > L'enquête Brut pour C Pol : Rwanda, la traque du « financier » du génocide.

Invitée : Jeanne Allaire, rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda.