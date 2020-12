“Balance Ton Post !” : « Les plus grand criminels français », jeudi 10 décembre sur C8 avec Cyril Hanouna

Jeudi 10 décembre, Cyril Hanouna vous propose dès 21:15 en direct sur C8 une spéciale « Les plus grand criminels français » de “Balance Ton Post !”

21:15 Balance Ton Post ! Le Doc

Ils ont fait les titres, tous les médias ont parlé d’eux. Ils ont été les hommes les plus recherchés de France. Jacques Mesrine, est devenu « l’ennemi public numéro 1 » en braquant des dizaines de banques et en laissant derrière

lui plusieurs cadavres. Michel Fourniret « l’ogre des Ardennes » et Émile Louis « le boucher de l’Yonne » ont été quant à eux considérés comme les prédateurs sexuels et tueurs en série français parmi les plus dangereux du 20ème siècle. Ils sont tous les trois tristement célèbres comme étant parmi les plus grands criminels français.

Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? Qui sont leurs victimes ? Dans un documentaire exceptionnel, retour sur l’histoire de ces 3 criminels médiatisés.

22:00 Balance Ton Post ! en direct : Comment vit-on quand on est l’enfant d’un des plus grands criminels français ?

L’équipe de Balance Ton Post ! débriefera le documentaire avec trois invités très discrets dans les médias : Bruno, le fils de Jacques Mesrine, Alix*, la fille d’Emile Louis et Selim, le fils de Michel Fourniret seront les invités exceptionnels de Cyril Hanouna dans cette émission pour parler de leur père et de leur vie en tant qu’enfants de criminels.

* Le prénom a été modifié