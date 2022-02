“Zone Interdite” : « Les nouvelles maisons préférées des Français », dimanche 6 février sur M6 (vidéo)

Dimanche 6 février à 21:10, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Économiques, confortables et écolos : les nouvelles maisons préférées des Français ».

L'écoconstruction séduit de plus en plus de foyers. Des Français qui souhaitent vivre dans des maisons où se conjuguent écologie, modernité et baisse des factures d’énergie. Mais ce confort et ces économies à long terme ont d’abord un prix : construire une maison écologique coûte en moyenne 10 à 20% plus cher qu’un projet classique.

Près de Béthune (Pas-de-Calais), Virginie, Nicolas et leurs deux filles bâtissent leur rêve : une maison sans chauffage, même en hiver ! Orientation par rapport au soleil, isolation parfaite, fenêtres et baies vitrées dernier cri… Tout a été pensé par le couple et le constructeur pour faire de cette maison –dite passive– le petit paradis de la famille pour les années à venir.

Dans le Gard, Karine, Karim et leurs deux enfants se sont lancés dans un projet étonnant : construire une maison en rondins de bois. Un chalet que Karim, cuisinier, a décidé de monter lui-même sans aucune expérience, pour tenir son budget. Un gigantesque jeu de construction dont chaque pièce pèse plusieurs centaines de kilos.

Émilie, Guillaume et leurs deux garçons viennent eux d’acquérir à Talence, dans la banlieue de Bordeaux (Gironde), une des nombreuses « passoires thermiques » que compte la France. Pour rénover cette bâtisse des années 50 et espérer en faire la maison verte et économe de leurs rêves, ils doivent réaliser un maximum de travaux eux-mêmes.

Enfin en Bretagne, à Langouet (Ille-et-Vilaine), une des communes les plus engagées de France, c’est tout un « éco-hameau » qui va naître avec huit nouvelles maisons en bois attendues par autant de familles. Un projet immobilier qu’Anne-Maud, 40 ans, pilote avec soin, contrôlant et négociant chacun des matériaux. Et pour cause ! Elle s’installera dans une des maisons avec son fils une fois le chantier terminé.

Quatre projets et quatre familles qui partagent le même objectif et les mêmes valeurs : assurer leur avenir tout en participant à préserver celui de la planète.