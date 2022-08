“Les vacances préférées des français” « Île de Ré : les secrets d'un coin de paradis » samedi 13 août sur 6ter

Samedi 13 août à 21:05, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir sur 6ter le numéro du magazine “Les vacances préférées des français” : « Île de Ré : les secrets d'un coin de paradis ».

Cette semaine, Élodie Gossuin vous emmène découvrir l'île de Ré.

Avec ses 33 km de long et ses 10 villages aux maisons blanches et volets verts, l'île a tout pour plaire aux vacanciers. Chaque été, ils sont près de 180 000 à y poser leurs valises. Ce qu’ils viennent chercher ? Un havre de paix où la nature est reine. À travers ses forêts, ses marais salants et ses plages sauvages sillonnent des dizaines de kilomètres de pistes cyclables, pour se balader en toute liberté.

Les caméras du magazine “Les vacances préférées des français” se sont posées le temps d'un été pour découvrir l'île à travers ceux qui y reviennent chaque année, et ses habitants qui doivent réussir leur saison - comme Xavier, à la tête du plus grand glacier de l'île, ou Kamel, qui vient tout juste d'emménager et fait le pari de reprendre une boulangerie.