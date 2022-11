“Enquête d'action” : « Champ de Mars, Trocadéro : les nouveaux champs de bataille parisiens », vendredi 4 novembre 2022 sur W9 (vidéo)

Vendredi 4 novembre 2022 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un nouvel inédit du magazine “Enquête d'action” : « Champ de Mars, Trocadéro : les nouveaux champs de bataille parisiens ».

“Enquête d'action” prend ses quartiers à Paris, pour un numéro spécial consacré à la Ville Lumière. Au pied de la Tour Eiffel, le symbole de la France aux yeux du monde. Mais depuis quelques années, cet emblème est gangréné par les arnaqueurs et les escrocs en tout genre, ainsi que par l’insalubrité. Rats qui traversent les pelouses, escrocs qui tentent de voler les touristes, agressions et même viols… Alors que les Jeux Olympiques sont censés se dérouler ici même en 2024…

Face au Trocadéro, le Champ de Mars et ses 21 millions de visiteurs par an. Ce lieu est devenu le théâtre d’une délinquance toujours plus violente et d’escroqueries dont les badauds sont les premières victimes. Alors les équipages VTT et les BAC des commissariats du VIIe et du XVIe arrondissements sont en traque permanente. Marie, Vincent et leurs équipes mettront la main sur des vendeurs de souvenirs et d’alcool à la sauvette : des concurrents déloyaux aux commerces légaux qui mettent en danger ceux qui consomment leur marchandise.

Les touristes du Trocadéro sont aussi les cibles privilégiées des tables de bonneteau : ce jeu d’observation consiste à retrouver une balle cachée sous l’un des trois gobelets. Assisté de complices, l’escroc va appâter les passants avec la promesse, jamais tenue, d’un gain rapide. À 10… 50… voire 100 € la partie, certaines tables rapporteraient 10 000 € par jour !

Le quartier devient aussi la résidence illégale et le terrain de jeu de mineurs isolés : souvent venus du Maghreb, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Pour se faire de l’argent, ils n’hésitent pas à commettre vols, cambriolages et agressions pour dérober tout ce que possèdent leurs victimes. Les équipiers de la BAC interpelleront un jeune délinquant qui a agressé au couteau un vacancier canadien pour s’emparer de sa Les équipiers de la BAC interpelleront un jeune délinquant qui a agressé au couteau un vacancier canadien pour s’emparer de sa trottinette électrique.

Comment ce lieu aussi emblématique et touristique de la capitale devient-il si sale et dangereux la nuit ? Quelles sont les solutions pour sécuriser les lieux à l’approche des JO ?

Marie-Ange Casalta recevra Isabelle Tomatis, directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, sur le Champ de Mars, au pied de la Tour-Eiffel.