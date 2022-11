“Maison à vendre” : inédit à Carrières-sous-Poissy & Yerres vendredi 2 décembre 2022 sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 2 décembre 2022 à 21:10, M6 proposera de découvrir un nouveau numéro inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza.

Laurence, 57 ans, et Jean-Marc, 65 ans, vivent à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines, dans une maison achetée sur plan il y a 25 ans, et ont 3 enfants et 4 petits-enfants. Aujourd’hui retraités, ils n’ont qu’un rêve : continuer leur vie dans le sud du Portugal ! Mais Jean-Marc et Laurence ont laissé leur maison à l’abandon et n’ont pas osé la mettre en vente.

Stéphane va estimer leur maison et tout mettre en œuvre pour la vendre au plus vite, et Sophie Ferjani va s’attaquer à ce chantier tout en apportant du charme et du style à chacune des pièces.

Aurélie, 38 ans, et Alexis, 32 ans, ont chacun un enfant d’une précédente union et vivent à Yerres dans l’Essonne, dans l’appartement d’Aurélie avec ses 8 chats ! Mais Aurélie et Alexis ont envie de retourner dans leur région natale, l’Est de la France. Alexis ayant eu une proposition de poste dans cette région ; il est temps pour eux de se lancer dans une nouvelle vie !

Stéphane Plaza va les aider à vendre au plus vite et Emmanuelle Rivassoux va repenser l’aménagement et la décoration de tout l’appartement.

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux anciens numéros de “Maison à vendre”.