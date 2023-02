"C dans l'air" vendredi 17 février 2023 : les invités reçus sur France 5 par Alex de Tarlé

Vendredi 17 février 2023 à 17:30, Axek de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit le vendredi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 17 février 2023, Axel de Tarlé recevra Gérald Kierzek, médecin urgentiste auteur de "Votre santé dans le monde d'après : préparez-là aujourd'hui !".

Fermeture des cabinets, grève de SOS Médecins, manifestation entre le ministère et le Sénat… Les syndicats appellent à une série d’actions qui en dit long sur l’état des relations, en premier lieu avec l’Assurance maladie. À deux semaines du terme de négociations cruciales pour la profession, un échec n’a jamais paru si probable. Après trois mois sans se dévoiler, la proposition d’une hausse d’à peine 1,50 € de la consultation de base – de 25 à 26,50 euros – a été vécue comme "une provocation".

La France a abandonné les mesures d’isolement le 1er février dernier, ce qui marque un virage dans la gestion du Covid 19. Depuis deux ans, tant de mots ont été prononcés.

Retour avec Gérald Kierzek, sur ces deux dernières années, la nécessité du masque en extérieur, les confinements... Avec le recul, toutes les décisions étaient-elles bonnes à prendre ? Et a-t-on tiré toutes les leçons de cette pandémie ?

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française.

Anne de Tinguy, professeur émérite des Universités - INALCO.

Le thème de l'émission : Ukraine : les Européens sont-ils prêts à une guerre longue ?

Plus de 150 représentants gouvernementaux participent, à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, à la 59e édition de la conférence de Munich sur la sécurité mondiale. Une grand-messe qui se tient depuis 1963 dans la capitale bavaroise dominée cette année par la guerre en Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe dans le pays, et les tensions croissantes entre Pékin et Washington.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.