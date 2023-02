"Salon de l'agriculture : les jeunes font leur révolution" sur Gulli jeudi 23 février 2023

Jeudi 23 février 2023 à 21:05, Gulli diffusera un nouveau numéro du magazine "Les secrets des plus grandes foires de France". Le thème de cette semaine : « Salon de l'agriculture : les jeunes font leur révolution »

Chaque année en France, les foires et autres salons attirent des centaines de milliers voire des millions de visiteurs. Animaux, santé, esthétique, agriculture, gastronomie, il y en a pour tous les goûts, mais connaissez-vous les secrets de leur incroyable succès ? Avec cette nouvelle série de magazines, Camille Cerf nous plonge au coeur de ces foires et décrypte pour Gulli les raisons d’un tel engouement !

Camille Cerf vous emmène dans les coulisses de la plus grande ferme de France : Le salon de l'agriculture.

Avec ses 4 000 veaux, vaches, poules et cochons et ses 650 000 visiteurs, c'est un événement très attendu par les citadins. Le « manger mieux » et le bien-être animal sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français.

Cela, la nouvelle génération d'agriculteurs l'a bien compris. Filles ou fils de paysans, citadins reconvertis, ils sont bien décidés à se battre pour lutter contre les préjugés et faire rentrer l'agriculture dans une nouvelle ère.

Parmi eux, Antoine, 25 ans, qui veut révolutionner l'exploitation de son père en misant sur la vente directe et les circuits courts.