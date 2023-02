"Enchères mécaniques" : Alfa Roméo GT / Audi S5, jeudi 23 février 2023 sur RMC Découverte

Jeudi 16 février 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enchères mécaniques" concacré cette semaine à la Ferrari 550 Maranello et la Jaguar XJ.

Changer la distribution d’une Ferrari 550 Maranello, un train arrière de 205 GTI, passer un Range Rover Sport à l’éthanol ou encore sublimer un intérieur d’une voiture âgée de 60 ans : rien ne résistera à nos experts.

Voiture de collection telle que la Citroën DS ou voiture d’exception unique en France comme l’Alfa Roméo GT Turbo Delta, nos 3 acolytes vont devoir déployer tous leurs talents pour réussir leur mission : vendre les voitures qui leur sont confiées au meilleur prix lors des enchères organisées au Old Star Garage !

21:10 Épisode 3 Alfa Roméo GT Delta Turbo / Audi S5 cabriolet

C´est une voiture rarissime qui va être présentée aux enchères : une Alfa Roméo GT Delta Turbo. Un modèle unique en France confié par son propriétaire à Philippe, Maxime et Florian pour la rénover et la vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix lors des enchères du Old Star Garage.

Une mission que nos experts vont devoir réussir également avec l´Audi S5 cabriolet de Delphine. Cette voiture semble tout à fait parfaite mais un bruit d´échappement gâche tout le plaisir de conduire cette sportive les cheveux au vent. Il va falloir régler ce problème si nos experts veulent atteindre leur objectif et aider Delphine à vendre sa voiture le jour des enchères

À la suite de cet inédit, RMC Découverte vous proposera en rediffusion deux autres épisodes.