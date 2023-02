"C l'hebdo" samedi 25 février 2023 sur France 5 : Sommaire et invités reçus par Ali Baddou

Samedi 25 février 2023 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs et de Pierre Emmanuel Barré qui rejoint la bande.

19:00 C l'hebdo

La France des inégalités

Un inquiétant mouvement de fond traverse notre société : montée des inégalités des chances, des revenus et entre territoires.

Invité : Hervé Le Bras, démographe et historien qui publie « Atlas des inégalités » aux Éditions Autrement.

Ukraine : la guerre qui a changé le monde

Et si la guerre d’Ukraine avait changé le monde et redéfini les rapports entre puissances ? États-Unis, Russie, Chine, le bal des trois géants du monde de demain est ouvert.

Invité : Pierre Haski, chroniqueur géopolitique à France Inter.

JO 2024 : l'espoir du surf français

Invitée : Vahine Fierro, l’une des meilleures surfeuses de la nouvelle génération.

20:00 C l'hebdo, la suite

Passion bande dessinée



Place à deux surdoués de la bande dessinée française :

Invités : Martin Panchaud, auteur de “La couleur des choses” publié aux Éditions çà et là et Catherine Meurisse, autrice de bande dessinée et membre de l'Académie des beaux arts.

Les deux nouveaux rendez-vous de C l'hebdo

Chaque semaine, un débat, une confrontation, un échange d’idées sur une grande question d’actualité, sur les questions qui traversent notre époque. Deux invités face à face en direct, loin des polémiques, des clashs et des caricatures, pour retrouver le sens du débat démocratique.

Le débat de l'hebdo > Agriculture : la France doit-elle changer de modèle ?



C l'hebdo ouvre le débat avec Périco Legasse, chroniqueur de Marianne et Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA.

La semaine Barré > l’actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré.