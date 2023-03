"Chroniques Criminelles" : Affaire Nadia Touil, samedi 1er avril 2023 sur TFX

Samedi 1er avril 2023 à 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire Nadia Touil.

30 décembre 2012 à Bondy, en région parisienne. L’horreur ! C’est ce que découvrent, au petit matin, des passants dans une rue de la ville. Une femme, gisant dans une mare de sang, défigurée, avec d’énormes plaies sur le crâne.

Avec de telles blessures, ils en sont convaincus : la victime est morte. C’est aussi ce qu’a dû se dire son agresseur. Pourtant, elle respire encore. Nadia Touil s’accroche à la vie.

De leur côté, les enquêteurs eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises. Plus ils creusent dans la vie de cette mère de famille, plus Ils se rendent compte que les suspects sont nombreux dans son entourage… Alors était-elle simplement au mauvais endroit au mauvais moment ? Ou bien cette agression est-elle plus personnelle ? Si seulement Nadia pouvait se réveiller et désigner son assassin… Mais en aura-t-elle la force ?

L'affaire Nadia Touil, une terrible enquête racontée par Jacques Pradel.

