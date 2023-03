"Capital" dévoile la vie secrète de votre supermarché, dimanche 2 avril 2023 sur M6

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 2 avril 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Capital" dont le thème sera « De la première pierre à l’ouverture, la vie secrète de votre supermarché ».

Hypers ou supermarchés, la France compte aujourd’hui près dix mille points de vente. 70 % des Français les fréquentent chaque semaine. Mais savons-nous vraiment quels secrets se dissimulent dans ces lieux qui font partie de notre quotidien, et que nous pensons tous connaître ? C’est à une extraordinaire aventure que Capital vous propose d’assister, dans ce numéro exceptionnel, celle d’un entrepreneur, Guillaume Dumarché, à la poursuite du rêve d’une vie : ouvrir son propre supermarché !

Pendant un an, Capital a suivi toutes les étapes de ce projet à plus de dix millions d’euros. Une histoire commerciale mais avant tout humaine, qui va connaître de multiples rebondissements, tant les défis à relever vont se dresser sur le chemin de Guillaume.

Car en implantant son supermarché « Super U » à La Madeleine (Nord), près de Lille, il part à l’assaut de redoutables concurrents, comme Carrefour, Lidl ou encore Aldi, déjà bien installés dans son secteur et qui l’attendent tous au tournant. Pourtant, Guillaume n’a pas hésité à miser les économies de toute une vie, et même à revendre sa maison lorsque le chantier prend du retard pour pouvoir financer le projet jusqu’au bout !

Recrutement et formation, décoration, choix du mobilier et des luminaires, chaque décision peut avoir un impact sur l’accueil que vont lui réserver les clients à l’ouverture. Mais pour s’imposer vraiment auprès des consommateurs, Guillaume Dumarché devra avant tout remporter la bataille des prix. Et la partie s’annonce plus compliquée que jamais car, en un an, les prix des produits alimentaires ont bondi en février de 14,5 %. Résultat, sept Français sur dix affirment avoir déjà renoncé à certains achats dans les rayons.

Comment sont fixés les prix dans un nouveau supermarché ? Combien de temps pourra-t-il tenir ses promotions pour attirer le client ? Quelle sera la riposte des enseignes concurrentes qui espèrent bien voir Guillaume Dumarché échouer ? Les paris de cet entrepreneur seront-ils payants ?

De la pose de la première pierre jusqu’à l’accueil des premiers clients, vous découvrirez toutes étapes, souvent surprenantes, de la création d’un supermarché.