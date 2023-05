"Enquête d'action" : Quand les vacances dérapent dans le Var, vendredi 2 juin 2023 sur W9

Vendredi 2 juin 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Accidents, agressions, rixes : quand les vacances dérapent dans le Var ».

Chaque été, le Var voit sa population se multiplier par quatre. Les stations balnéaires comme Fréjus, Saint-Raphaël ou Hyères, sont prises d’assaut. Un afflux de visiteurs qui donne bien du travail aux forces de l’ordre. Leur mission : assurer la sécurité et la tranquillité des vacanciers et des populations locales.

Les routes du département sont connues pour être parmi les plus dangereuses de la région. Alors, au moindre écart de conduite, c’est l’accident !

En pleine nuit, Alexia et son équipe se déplaceront pour prêter main forte aux secouristes : une voiture a quitté la route pour atterrir dans un domaine viticole, situé à 10 mètres en contrebas de la route ! Grâce à la réactivité du gardien du domaine, les secours et les gendarmes sauront vite évacuer les blessés et établir la cause de l’accident.

Un phénomène de plus en plus fréquent inquiète les autorités du Var : des jeunes s’en prennent aux chauffeurs de bus. Les gendarmes viendront en aide à un conducteur, victime de coups pour la deuxième fois. Les policiers se lanceront à la recherche des jeunes du groupe d’agresseurs, avec succès.