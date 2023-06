"Enquête Exclusive" : « Voyage dans les pays fantômes des Soviets » sur M6 dimanche 4 juin 2023

Dimanche 4 juin 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive”. Le document diffusé cette semaine : « Transnistrie, Abkhazie, Ossétie : voyage dans les pays fantômes des Soviets ».

Elles portent des noms mystérieux, tels que l’Abkhazie, la Transnistrie, la République populaire de Donetsk ou l’Ossétie du Nord.

Ces territoires enclavés sont tous situés en Europe : en Moldavie, en Géorgie ou en Ukraine. Ce sont des républiques séparatistes, non reconnues par la communauté internationale, mais sous le contrôle total de Moscou. Le Kremlin les finance, les soutient militairement et s’en sert pour déstabiliser les pays voisins, notamment afin de les empêcher de rejoindre l’Union européenne.

Pour savoir ce que cachent ces états fantômes, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" s’y sont rendues clandestinement.

La Transnistrie, enclave pro russe située en Moldavie, est interdite aux journalistes occidentaux. Quatre-cent- cinquante-mille personnes y vivent. A Tiraspol, la capitale, les bustes de Lénine sont partout. L’enclave est dirigée par Viktor Gushan, un mystérieux oligarque, un ancien agent du KGB.

En Transnistrie, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont rencontré des jeunes comme Julia et ses amis, tiraillés entre leur culture russophone et leur désir de voyager en Europe de l’Ouest. les équipes du magazine "Enquête Exclusive" sont aussi allées dans les campagnes, qui ne produisent presque plus rien depuis la chute de l’URSS. Aujourd’hui, Moscou distribue gratuitement du gaz, paie les aides sociales ainsi qu’une partie des retraites.

En Géorgie, Moscou contrôle 20 % du territoire. En 2008, une guerre éclate, opposant les autorités géorgiennes à des séparatistes soutenus par Moscou. A l’issue de la guerre, la Russie reconnaît l’indépendance de deux régions : l’Abkhazie et l’Ossétie du Nord.

les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont pu nous rendre en Abkhazie, région interdite aux étrangers et inféodée à Moscou. Elle est devenue une destination touristique qui accueille chaque année un million de touristes russes, venus se prélasser sur les plages de la mer noire. Les quarante-cinq-mille géorgiens qui y vivent sont considérés comme des citoyens de seconde zone, sans droit de vote et un laissez-passer obligatoire pour se déplacer. A l’école, l’apprentissage de la langue géorgienne est interdite et le russe obligatoire.

En 2014, en Ukraine, dans le Donbass, Poutine a encouragé des minorités pro-russes à faire sécession. Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk se sont autoproclamées indépendantes. L’Ukraine est ainsi amputée d’une partie de son territoire. En février 2022, Poutine est allé encore plus loin en envahissant le pays et en annexant quatre régions ukrainiennes à la Fédération de Russie.

Mais aujourd’hui, le maître du Kremlin fait face à une farouche résistance. Les Ukrainiens refusent de retomber dans le giron russe.

les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont suivi des civils qui se battent courageusement dans les tranchées face à l’armée russe. Dans cette guerre, les agriculteurs ukrainiens sont eux aussi en première ligne et participent à l’effort de guerre. Malgré les combats et les bombardements, ils continuent de labourer les sols pour nourrir le peuple ukrainien.

Un documentaire de Solomon Kane et Sylvain Biget pour Ligne de Front.