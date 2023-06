"C dans l'air" lundi 5 juin 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 5 juin 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 5 juin 023, Caroline Roux recevra : Jacques Attali, écrivain et économiste, auteur de “Le Monde, modes d’emploi : Comprendre, prévoir, agir, protéger”

La France a échappé à la dégradation de sa note par l’agence standard and Poor’s qui a pris le contrepied de Fitch, qui avait, il y a cinq semaines, dégradé d’un cran l’évaluation du pays.

La conséquence la plus notable est que le Trésor va pouvoir continuer d’emprunter sans subir à court terme de renchérissement du coût du crédit, la note AA signifiant une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes.

S&P voit dans l’allongement de l’âge de départ et dans la fin programmée des aides énergétiques des éléments susceptibles de rendre moins incertaine la trajectoire budgétaire française. Avec une dette de 3 000 milliards d’euros, soit 111,6 % du PIB en 2022, la France a dépensé davantage que les autres pays pour absorber les récents chocs sanitaire, énergétique et géopolitique. L’exécutif s’est engagé à "accélérer le désendettement" de la France. Le gouvernement a transmis à Bruxelles, fin avril, des prévisions de finances publiques qui détaillent son plan pour ramener le déficit public sous les 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2027.

Mais dans le même temps, le rapport de Jean Pisani-Ferry est très commenté. Alors que l’un des grands enjeux est la transition climatique, le rapport affirme que le coût de la transition écologique sera de 60 à 70 milliards d’euros par an sur 3 ans.

Dans son livre, Jacques Attali fait un plaidoyer pour ce qu’il appelle l’économie de la vie, une autre croissance pour éviter les grands périls qui nous attendent : la menace climatique, l'hyper conflit et l’artificialisation de l’espèce humaine. Il reviendra sur les scénarios catastrophes "très vraisemblables" selon Jacques Attali, mais qu’on peut encore éviter. Il reviendra aussi sur la situation économique de la France.

Peer de Jong, ancien Colonel, spécialiste de Géopolitique, auteur de "Agir entre les lignes".

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie / NEI de l'IFRI.

Maryse Burgot, grand reporter à France 2.

Le thème de l'émission : Ukraine : la contre-offensive a commencé ?

La contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des mois a-t-elle commencé ? Depuis ce lundi, Kiev et Moscou se livrent une bataille de communication sur le sujet. La Russie a affirmé avoir repoussé une "offensive de grande envergure" dimanche "dans la direction du sud de la région de Donestk" dans le Donbass. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant ce qui est présenté comme des blindés ukrainiens filmés depuis les airs en train d'être détruits par les forces russes. Mais les autorités ukrainiennes ont démenti, ce lundi, les déclarations de la Russie. "Les propagandistes russes vont répandre de fausses informations sur la contre-offensive, les mouvements et les pertes" de l'Ukraine, a écrit le centre des communications stratégiques de l'armée, sur Telegram. Il accuse la Russie de préparer de fausses vidéos et images censées montrer des pertes ukrainiennes.

Alors que se passe-t-il sur le terrain ? Un responsable d'occupation russe dans la région de Zaporijjia a de son côté expliqué que les forces ukrainiennes y avaient attaqué les positions russes lundi matin. "La situation est alarmante", a-t-il assuré, cité par l'agence officielle Tass. Parallèlement les regards se tournent vers la région frontalière russe de de Belgorod où les bombardements et les incursions de combattants anti-Poutine se multiplient. "La zone frontalière de la région de Belgorod est en train de devenir une zone grise pour la Russie", se vantait samedi la chaîne Telegram du Corps des volontaires russes. "Maisons abandonnées, habitants abandonnés, absence totale de l’administration locale et de la police..." Difficile de démêler le vrai du faux dans la communication de ces combattants anti-Poutine. Mais le fait est que le conflit semble prendre pied également sur le territoire russe. Dimanche, le gouverneur local a exhorté les habitants à évacuer. Dans les faits, cela fait plusieurs jours déjà que les villages frontaliers se vident de leurs habitants, hébergés temporairement dans des stades et des cités universitaires de Belgorod. L'impact psychologique est énorme pour ces russes qui ne s'attendaient pas à ce que la guerre puisse se déplacer sur leur territoire. À la télévision, les autorités russes tentent de rassurer, mais ils ne peuvent pas dissimuler les faits.

Le patron du groupe paramilitaire Wagner a assuré samedi qu’il était prêt à envoyer ses unités défendre la région de Belgorod. Il a également annoncé la perte du contrôle de la localité de Berkhivka, située près de Bakhmout alors que ses hommes avaient cédé le territoire à l'armée russe après des mois de lutte. Il a accusé les troupes russes de s’enfuir en silence du front et un colonel russe d'avoir ciblé ses propres combattants avec des mines et des tirs.

Quelle est la situation en Ukraine et en Russie ? La peur est-elle en train de gagner la population russe ? Comment cette guerre est perçue en Russie ? Enfin quels sont les moyens de propagande utilisés par la Russie en France et en Europe ? Que met en lumière le rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères ? Pourquoi suscite-t-il la colère du RN ?

