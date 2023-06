"Appel à témoins" sur M6 lundi 12 juin 2023 : les affaires traitées par Julien Courbet

Julien Courbet vous donne rendez-vous en direct sur M6 lundi 12 juin 2023 à 21:10 pour suivre un nouveau numéro de l'émission "Appel à témoins" dont la formule évolue.

Entouré de spécialistes, d’envoyés spéciaux et de procureurs de la République, Julien Courbet accueille des familles, dont les proches ont disparu. Elles témoignent en plateau et lancent des appels à témoins en direct pour aider à résoudre des enquêtes non-résolues.

Retrouvez un panel d’affaires plus nombreuses et plus éclectiques : toujours des « cold cases » mais aussi des disparitions inquiétantes et inexpliquées, délit de fuite, fugues et de retrouvailles familiales.

Les nouvelles affaires non-élucidées :

Anthony Muroni - Mort mystérieuse et inexpliquée (2020, Strasbourg-Paris)

Le 7 mars 2020 à 2h26, Anthony Muroni, 33 ans, se fait rouler dessus par un automobiliste sur l’autoroute A4, dans le sens Strasbourg-Paris. Les dernières images de la victime ont été capturées grâce à une vidéo de télésurveillance. Le jeune homme s’est-il suicidé ou a-t- il été victime d’un meurtre déguisé en accident ?

Appel à témoins : Quiconque aurait vu, entendu quelque chose le jour des faits ou les jours qui suivent la mort d’Anthony. Avez-vous emprunté cette autoroute ? Avez-vous croisé Anthony ce soir-là ? Avez-vous des informations pour faire avancer l’enquête ?

Julie Michel - Disparition inexpliquée (2013, Lers, Ariège)

Julie Michel, 26 ans a mystérieusement disparu le 19 juillet 2013 au port de Lers (Ariège). Malgré la fermeture du dossier par la justice, sa mère veut encore y croire. La maman mène seule l’enquête, elle a besoin d’aide. à

Appel à témoins : Personnes qui auraient passé une partie de la soirée avec elle au marché de Massat. Personnes qui auraient reçu des confidences depuis la disparition de Julie.

Franco Imani-Mulindahabi - Disparition d'une personne majeure (2016, Lille)

Le 3 octobre 2016, Franco prends un car depuis Lille en direction de Lyon. Il n’a prévenu personne de son départ et dit à ses parents qu’il est Arras avec des amis. Avant de partir, Franco parlait d’un projet à venir sans vouloir donner plus de détails. À Lyon, il séjourne dans un hôtel et se rend notamment au cinéma Confluence, sûrement accompagné au vu de la dépense effectuée. Le 9 octobre, à la veille de son 20eme anniversaire, Franco avait réservé un car dont on ne connait pas la destination, et n’a plus jamais donné signe de vie.

Appel à témoins : Qui l’a vu lors de ses déplacements en car ? Qui l’a vu sur Lyon au restaurant, ciné ou centre commercial ? Qui a été au cinéma UGC de Confluence à Lyon avec lui ? Qui est la conseillère bancaire qu’il contacté lors de sa fuite ?

Tessa Raimbault - Délit de fuite (2018, Saint-Jean-de-Concelles, Loire-Atlantique)

20 décembre 2018, à Saint-Jean-de-Concelles, en Loire Atlantique. Tessa Raimbault, 17 ans, vient de descendre du bus, à une dizaine de mètres de son domicile, lorsqu’elle est fauchée par un véhicule. Il est 18h, il fait nuit noire lorsqu’elle est laissée pour morte : le conducteur du véhicule a pris la fuite. La gendarmerie pense qu’il s’agit d’un engin de chantier ou agricole et donc que le fuyard vit dans les environs. Comme dans beaucoup d’accidents de la route, il n’y a pas eu une enquête sérieuse et approfondie ce qui aurait peut-être permis de retrouver le chauffard.

Appel à témoins : Quiconque aurait vu, entendu quelque chose le jour des faits ou les jours qui ont suivi la mort de Tessa. Quiconque aurait vu, réparé un engin de chantier ou agricole