"Sept à Huit" dimanche 11 juin 2023 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 11 juin 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 11 juin 2023 :

Des maisons moins chères.



Des maisons 30% moins chères mais à finir soi-même : un bon plan ou une galère ? Peut-on s'en sortir sans être un as du bricolage ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 11 juin 2023 :

Attaque au couteau à Annecy



Le choc et l'effroi après l'attaque au couteau jeudi à Annecy. Pourquoi l'auteur présumé s'en serait-il pris à des enfants ?

Voyage sur le fleuve Congo.



Voyage à hauts risques sur le fleuve Congo. Des centaines de personnes embarquent sur des barges surchargées qui parfois engloutissent les passagers.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Pamela Andreson



Connue pour poser nue à la Une de « Playboy » ou pour courir au ralenti, en maillot de bain rouge, sur la plage de Malibu, Pamela Anderson est devenue, dans les années 90, une star planétaire, grâce à cette série culte « Alerte à Malibu », la plus vue dans le monde, diffusée dans 150 pays.

Loin de l’image de bimbo, Pamela Anderson se présente sans artifice lors de cet entretien. À 55 ans, elle raconte le chemin de vie d’une enfant blessée, d’une épouse battue, femme-objet pour les hommes, devenue femme engagée pour les animaux. Elle est aujourd’hui la Brigitte Bardot américaine.

L'équipe de "Sept à Huit" la retrouve sur la plage de Santa Monica, en Californie, là où elle vit désormais entre Los Angeles avec ses deux fils et Vancouver où elle a grandi.