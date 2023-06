"66 Minutes" dimanche 11 juin 2023 sur M6 : Sommaire et reportages - Vidéo

Dimanche 11 juin 2023 à partir de 17:25, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, “66 minutes” explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:25 66 Minutes



Peur dans les VTC



Chiara affirme avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par un chauffeur VTC. Une affaire qui ne serait pas un cas isolé.

Le marché du sport s'intéresse aux ados.



De plus en plus d'adolescents se mettent à la musculation et au sport. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire en salles, c'est un phénomène en pleine expansion et le marché tente de capter cette clientèle en devenir et fait tout pour obtenir ses faveurs. Le sport c'est bien, mais à outrance attention aux excès...

18:45 66 Minutes Grand Format

Le sommaire n'est pas complet, M6 n'a pas malheureusement pas communiqué sur les autres sujets qui seront diffusés... Cet article sera réactualisé juste avant la diffusion si des informations complémentaires sont annoncées par la chaîne.