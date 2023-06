Jeudi 15 juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Cette semaine, "Envoyé spécial" propose une nouvelle émission thématique : la « Spéciale d'Envoyé ». Toute une émission conçue autour de la passion française pour nos amis à quatre pattes : des enquêtes, des reportages et des plateaux inédits, tous consacrés à nos « Très chers animaux ! ».

Sextape à la stéphanoise

Devant les caméras du magazine d’Elise Lucet, Gilles Artigues, adjoint au maire de Saint-Etienne (Loire), raconte pour la première fois à la télévision comment il s’est retrouvé victime d’un piège à la vidéo intime, après avoir été filmé à son insu dans une chambre d’hôtel avec un escort boy. Il se confie sur ses six années de "cauchemar" et accuse le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (qui réfute cette accusation), d’avoir été au courant du chantage. Gilles Artigues évoque les années où il a vécu emprisonné dans son silence. Sa famille témoigne aussi : Mireille, son épouse, et Claire-Marie, sa fille.

Dans le reportage, Gilles Rossary Lenglet, qui fut proche d’un élu de majorité municipale et se présente comme le cerveau, "l’auteur du kompromat", témoigne aussi longuement sur cette infernale machination. En exclusivité dans "Envoyé spécial", il révèle enfin des documents qui, selon lui, prouveraient qu’il aurait été rémunéré par de l’argent public pour monter ce piège contre Gilles Artigues. Toutes ces accusations sont réfutées en bloc par Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, qui s’exprime aussi dans le reportage.

Un reportage de Valérie Astruc, Clément Le Goff et Hervé Pozzo.

Seniors : la mine d'or de nos campagnes

7 millions de personnes isolées en France, dont près de la moitié a plus de 60 ans. Conséquence : le secteur de l’aide à la personne n’a jamais été aussi florissant. C'est particulièrement vrai dans la Creuse où 40% de la population a plus de 60 ans et où seulement 1 senior sur 10 bénéficie d’une aide à domicile. Entre startups, embauches de jeunes, familles d’accueil ou encore actions pour réduire l’isolement de nos aînés, tout est bon pour faire du département le plus rural de France, un modèle du service à la personne.

Patricia, éleveuse de chèvres, est devenue depuis quelques mois famille d'accueil pour Marja, 77 ans. Pour l'une, c'est un complément de revenu (1600 euros par mois) indispensable à la survie de son exploitation... pour Marja, qui ne pouvait plus vivre seule chez elle, c'est une nouvelle vie sereine et une belle amitié qui est en train de naître avec son hôte.

Renée, 92 ans, vient, elle, d'emménager chez Isabelle, 36 ans, et ses deux enfants. Là encore, la compensation financière a, au début, motivé la décision d'Isabelle... mais au final, elle est heureuse d'avoir trouvé une "grand-mère" de substitution pour ses enfants.

Sylvie Gressier, 61 ans, a monté AMD (Aide et Maintien à Domicile) dans l'Indre et vient d'ouvrir une succursale à Dun dans la Creuse. Toilette, ménage, repas, démarches administratives... ses 30 salariés aident les personnes âgées dans leur quotidien. Et elle cherche encore à recruter.

Un reportage d'Hélène Gautier, Victor Bachtik et Aurélie Sanner.

Déserts médicaux : les nouveaux pionniers

Après dix ans aux urgences de Beauvais, le docteur Binet a décidé de poser sa plaque en Lozère. Avec femme et enfants, il commence sa nouvelle vie sur un territoire abandonné par ses confrères. Le docteur Jardel, fraîchement diplômé, a choisi de parcourir les campagnes françaises en camping-car. Dans les déserts médicaux de 11 départements, il vient remplacer les praticiens partis en congés.

A travers ces deux portraits, "Envoyé spécial" fait partager le quotidien de ces nouveaux pionniers, pour qui les déserts médicaux ne doivent pas être une fatalité.

Un reportage de Marion Cieutat.