"Vive le camping" à la Réunion sur 6ter jeudi 15 juin 2023

Jeudi 15 juin 2023 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Vive le camping" : « La Réunion : le paradis du camping ».

C’est à 9 000 kilomètres de la France qu’Élodie Gossuin vous donne rendez-vous ! Direction l’océan Indien pour y découvrir l’un des plus beaux départements français : la Réunion. L’an dernier, ce petit bout de France a attiré près de 500 000 touristes pour ses paysages parmi les plus beaux du monde comme le cirque de Mafate, le volcan du Piton de la Fournaise, ou encore ses plages paradisiaques protégées par une barrière de corail. La façon la plus authentique de découvrir ces joyaux, c’est le camping. Il y en a seulement 17 sur l’île, mais la pratique fait de plus en plus d’adeptes.

Saint-Gilles-les-Bains est une station balnéaire réputée de la Réunion. Son plus grand camping peut accueillir 600 personnes sur 3 hectares le long de l’océan. Vous y ferez la connaissance des Turpin, originaires de Saint-Denis de la Réunion. C’est ici que la famille passe toutes ses vacances avec ses 3 enfants pour profiter de tous les plaisirs qu’offre l’océan Indien.

De l’autre côté de l’île, c’est un établissement totalement différent que vous allez découvrir : le Bois Joli Cœur à Saint-Benoît, une ferme familiale aménagée en camping au milieu d’une petite oasis. Vous allez suivre Margaux, une Marseillaise qui veut découvrir seule un à un les endroits les plus secrets de la Réunion.

Au sud de l’île, à Saint-Joseph, un nouveau type d’hébergement est pris d’assaut : des dômes qui permettent de dormir à la belle étoile. Un groupe de 4 amis va tenter l’expérience dans ce lieu atypique et intimiste.

En famille ou entre amis vous allez découvrir la Réunion comme vous ne l’avez jamais vue.