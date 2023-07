"Sept à Huit" dimanche 9 juillet 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 9 juillet 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 9 juillet 2023 :

Montélimar : la plus grande aire d'Europe.

500 employés, 100.000 visiteurs par jour. La plus grande aire d'autoroute d'europe à l'heure des grands départs et de la flambée des prix.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 9 juillet 2023 :

Les émeutiers jugés en comparution immédiate.



Interpellés lors des émeutes, ils sont jugés en comparution immédiate. Sursis ou prison ferme, quelles peines pour ces jeunes parfois inconnus de la justice ?

Plongée à haut risque.



Plongée à haut risque en Afrique du Sud au milieu de requins qui viennent dévorer des bancs de sardines.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Pierre Niney.



Le portrait d'un acteur déjanté derrière une image de premier de la classe !