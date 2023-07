"Les vacances préférées des Français" dans les Côtes d’Armor, mercredi 12 juillet 2023 sur 6ter

Mercredi 12 juillet 2023 à 21:05, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir sur 6ter un numéro inédit du magazine “Les vacances préférées des Français” « Nature et grands espaces : les Côtes d’Armor ont la cote ! ».

C’est l’une des régions préférées des Français amateurs de nature et de grands espaces qu’Élodie Gossuin vous invite à découvrir ou redécouvrir : les Côtes d’Armor.

Depuis la pandémie, cette partie de la Bretagne ne cesse de voir affluer les touristes : 3 millions par an ! Que l’on aime les cités médiévales comme Dinan ou la côte de granit rose visible à Trégastel, le dépaysement est à chaque fois au rendez-vous.

Originaires de Lyon, Julie et ses 3 enfants rejoignent chaque été le papa de Julie. La trentenaire a concocté un programme riche en découvertes.

Pour Amélie, Maximilien et leurs 3 enfants, les vacances d’été, c’est obligatoirement dans les Côtes d’Armor. Ce qu’ils aiment : les plages immenses et les sentiers de randonnée incroyables. Mais surtout, pour la première fois, la famille va découvrir une des îles les plus célèbres de la région : l’île de Bréhat, un paradis aux mille secrets.

Alors que pour certains, venir dans les Côtes d’Armor est une tradition, pour d’autres il s’agit d’une première et pas n’importe laquelle : Marie, Patrice et leurs 2 enfants doivent quitter leur Normandie natale pour emménager en Bretagne. La maman a donc une grande mission cet été : que ses enfants tombent amoureux de la région et, pour ça, Marie va miser sur la visite des sites les plus extraordinaires. Mais l’autre défi de ces vacances, c’est de trouver la maison de leur rêve… une étape capitale.