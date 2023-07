"Maison à vendre" : inédit à Argenteuil et Torcy lundi 24 juillet 2023 sur M6 avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 lundi 24 juillet 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit de "Maison à vendre" dans lequel il accueillera une nouvelle décoratrice et... Michèle Bernier !

Jessica Venancio, nouvelle décoratrice d’intérieur, vient étoffer les rangs de "Maison à Vendre". Une émission pleine de rebondissements avec la participation surprise… de la comédienne Michèle Bernier !

Dans ce numéro, Stéphane Plaza va être confronté à 2 situations radicalement opposées : À Argenteuil dans le Val-d’Oise, la famille de Liliana et Olivier s’entasse à 4 dans une toute petite maison de 43 m2… alors qu’à Torcy, en Seine-et-Marne, Daniel, lui, se morfond dans un appartement bien trop vaste pour lui. Pour résoudre ces casse- tête de home staging, nos experts vont devoir chercher toujours plus d’astuces...

Liliana et Olivier

Liliana, 39 ans, et Olivier, 38 ans, vivent à Argenteuil dans leur petite maison de 43 m2 depuis 12 ans. Mais aujourd’hui il est grand temps de déménager : leurs 2 garçons de 17 et 10 ans se partagent une chambre minuscule, et le couple ne dispose que d’un espace nuit de 6m2 ! Des volumes qui ne conviennent plus à leur famille.

Leur projet : vendre ce bien et s’offrir une meilleure qualité de vie. Ils veulent partir à Chartres, une ville plus paisible avec des prix de l’immobilier plus attractifs. Ils pourront ainsi acheter une maison plus grande, et Liliana pourrait reprendre son activité de coiffeuse en ouvrant son propre salon. Mais leur maison d’Argenteuil a du mal à se vendre, et il est donc pour le moment impossible pour eux d’avancer sur leur projet.

C’est Stéphane Plaza qui va voler à leur secours pour débloquer leur situation, et Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, qui va se pencher sur l’agencement de cette toute petite maison. Elle va devoir trouver toutes les astuces possibles pour optimiser chaque mètre carré et provoquer enfin un vrai coup de cœur.

Daniel

Daniel, 64 ans, est un ancien pâtissier à la retraite. Il vit à Torcy en Seine-et-Marne dans un duplex bien trop grand pour lui depuis le décès de sa femme il y a quelques mois. Daniel et ses enfants ont toujours habité dans cet appartement, qu’ils avaient d’ailleurs acheté sur plan. Mais aujourd’hui, il lui rappelle trop de souvenirs familiaux, et il n’est plus adapté à son mode de vie : en effet, il n’a pas du tout besoin de 3 chambres, et les 3 étages sans ascenseur commencent à le fatiguer au quotidien. Daniel veut donc vendre son appartement, et déménager pour trouver plus petit et plus fonctionnel.

Il est aidé dans ses démarches par ses deux filles inséparables Annabelle et Charline, des soutiens précieux pour lui. Le problème : en vente depuis 6 mois, l’appartement peine à se vendre. Malgré une dizaine de visites, les retours sont unanimes : il est trop difficile de se projeter dans cet appartement qui n’est plus du tout au goût du jour.

Daniel et ses filles ont besoin de Stéphane Plaza pour les aider à tourner cette page et vendre au plus vite. Et c’est Jessica Venancio, une nouvelle architecte d’intérieur, qui va repenser ce grand duplex pour le moderniser tout en lui apportant du charme et du cachet.

Avec également la participation surprise de la comédienne Michèle Bernier !