"Les héros du patrimoine" consacré au patrimoine religieux en péril mercredi 13 décembre sur France 3 - Vidéo

Mercredi 13 décembre 2023 à 23:00, France 3 vous proposera un nouveau numéro du magazine "Les héros du patrimoine", présenté par Adrien Gavazzi, consacré au patrimoine religieux en péril.

"Les héros du patrimoine" propose un gros plan sur ces anonymes qui se battent pour sauvegarder le patrimoine de leur région. Ici, un château en ruine… là, une usine témoin d’un passé révolu…

Petites histoires et grands défis, le tout au cœur de nos territoires.

Au départ, deux histoires qui vont guider Adrien Gavazzi dans son enquête auprès de ces héros qui se battent pour sauver leur patrimoine religieux, quel qu’il soit...

Paris, 15 avril 2019. L’effroi s’empare de l’île de la Cité, Notre Dame est en feu ! Dès le lendemain, les premiers engagements, comme un enjeu national : « Nous allons mobiliser pour rebâtir Notre Dame en cinq ans », déclare solennellement Emmanuel Macron. Le défi est titanesque, comme le budget... 840 millions d’euros. À l’arrivée, il est en passe d’être relevé !

La Baconnière, 3 août 2023. Ce petit village de la Sarthe (1 188 habitants) sort de l’anonymat au cœur de l’été. Son église ne résiste pas aux assauts de la grue déplacée pour sa démolition. Une décision prise à contre-cœur par le conseil municipal, faute de moyens pour la sauver. Les habitants sont rassemblés dans le silence, les cloches ne sonneront plus. Pour eux, c’est sûr, la messe est dite !

Dès les premières minutes de son voyage, Adrien Gavazzi touche du doigt le nerf de la guerre : l’argent. Faute de moyens, environ 500 églises seraient en péril en France et près de 5 000 pourraient être vendues, détruites ou abandonnées d’ici à 2030.

Le périple d'Adrien commence à Donzy dans la Nièvre. Au cœur du village, l’église Saint-Carad’heuc, connue dans la région pour sa girouette tricolore et son fronton marquée par la devise républicaine… Héritage d’une brouille que n’auraient renié ni Peppone ni Don Camillo ! Tout ça n’aurait fait que sourire si l’état général de l’édifice n’était pas devenu de plus en plus préoccupant au fil des ans.

Aux premières loges des dégradations, Anne-Marie, dont la maison fait corps avec les fondations de l’église. Mais ce n’est pas pour cela qu’elle se bat. Anne-Marie voit en Saint-Carad’heuc un lien pour tous les villageois, qu’ils soient croyants ou mécréants, comme elle aime se définir… Avec son association, elle réclame que des travaux soient entrepris tout de suite, pour éviter que l’état général de l’église ne se détériore encore. « Et l’on ne veut pas de la proposition de Madame le Maire, dont le plan consiste à poser un sparadrap sur une jambe de bois. Le mal est fait, il faut agir, et vite. »

Madame le Maire, c’est Marie-France. Aux côtés d’Adrien Gavazzi, elle concède être très attachée elle aussi à Saint-Carad’heuc mais elle en appelle à la responsabilité de chacun. « Les travaux tout de suite, c’est 2,5 millions d’euros. La totalité de mon budget de fonctionnement sur une année. Je fais comment pour la voirie, les écoles, la cantine, et j’en passe ? » Et Marie-France de conclure : « Nous devons gagner du temps pour permettre aux futures mandatures de trouver des financements. »

Mercredi soir, Adrien Gavazzi part à la rencontre d’hommes et de femmes au chevet de leur héritage passé : les moines de Cîteaux, qui cherchent 15 millions d’euros pour restaurer leur Définitoire, au cœur de leur histoire vieille de 900 ans. La communauté protestante de Montbéliard qui cherche encore 800 000 euros pour boucler un budget de 4 millions dévolus à la restauration d’un décor intérieur auquel personne ne s’attendait. Quand à Dijon se lève le rideau de la première de Cosmos, une œuvre qui a trouvé comme écrin une bien belle église du XVe siècle, transformée en théâtre il y a cinquante ans.