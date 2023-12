"Envoyé Spécial" jeudi 14 décembre 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 14 décembre 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Manon Fleury, une cheffe qui fait mouche

Manon Fleury est une jeune cheffe qui, après avoir été sportive de haut niveau, s’est lancée dans la haute gastronomie. Dans des cuisines où les violences ont longtemps été mises sous silence, elle a choisi de ne s’entourer que de cheffes femmes et milite pour un management bienveillant. Forte de son expérience chez des étoilés, elle ouvre aujourd’hui sa propre adresse. Cette trentenaire entend y défendre une autre vision du restaurant.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Matthieur Renier, Mathieu Dreujou, Amandine Stelletta, Luis Marques et Julie Martin.

Des trésors dans votre salon ?

Vous avez peut-être un billet de loto gagnant accroché aux murs chez votre grand-mère... comme cette très belle nature morte qui trônait dans un salon familial depuis 70 ans et à laquelle plus personne ne prêtait attention. Jusqu'à ce qu'une des petites filles de la propriétaire ne découvre que ce tableau était en fait un chef d'œuvre du XVIIIème siècle d’une femme peintre majeure : Anne Vallayer-Coster. En juin dernier, à la maison de vente aux enchères Christie's, sous le regard ébahi de la famille, le tableau a été vendu plus de 2 millions d’euros. Il a été acheté par la National Gallery of Art de Washington.

Ces chefs-d'œuvre, sauvés de l’oubli in extremis, rendent leurs propriétaires millionnaires. Envoyé Spécial a suivi l’histoire de plusieurs tableaux aux destins exceptionnels. La découverte d’une nouvelle œuvre inédite du maître français Jean-Honoré Fragonard lors d'un inventaire familial. L’authentification d’un tableau rare d’une artiste italienne de la Renaissance, Lavinia Fontana. Là encore, cette peinture décorait la maison de son propriétaire, sans que celui-ci ne se doute qu'il avait là une pièce rare recherchée par de nombreux musées. Comment travaillent les experts pour authentifier ces œuvres? Comment distinguer une toile d’un grand maître de celle d’un élève ou d’un copiste ? Certaines "découvertes" suscitent aussi des controverses sur leur attribution, comme un grand nu attribué à Gustave Courbet par certains spécialistes, alors que d’autres doutent qu’il soit bien de la main du maître.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiebaut, Mathieu Renier, Benoit Sauvage.