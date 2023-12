"C dans l'air" vendredi 22 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 22 décembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 22 décembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chronique, auteur de "Deyrolle, Leçons d’anatomie".

Gérald Kierzek publie dans son nouvel ouvrage Deyrolle, Leçons d’anatomie, toute une série de planches anatomiques qui ont formé des générations d’étudiants en médecine. Près de 50 planches anatomiques de la célèbre maison Deyrolle détaillant le corps humain sous tous les angles sont accompagnées d’explications médicales accessibles à tous par Gérald Kierzek.

Les repas de Noël et du Nouvel An sont à l'origine d'excès bien connus : chocolat, alcool. Beaucoup de planches reviennent sur les dégâts de l’alcool. Si la consommation de vin a été divisée par trois depuis les années 1960, l’alcool continue de tuer et fait plus de 40 000 morts par an en France. Il s’agit de la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac.

À la fois pédagogique et artistique, le nouveau livre de Gérald Kierzek est une plongée au cœur des célèbres planches anatomiques Deyrolle, soulignée d’anecdotes fascinantes sur sa propre santé.

Éric Fottorino, écrivain, cofondateur de Zadig et Le 1 Hebdo.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Audrey Goutard, journaliste, spécialiste des faits de société à France Télévisions.

Jean Garrigues, historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Après la crise politique majeure ouverte au sein de la majorité présidentielle suite au vote de la loi immigration, c’est l’autre sujet qui fait beaucoup réagir depuis quarante-huit heures : la position d’Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu, mis en examen pour viols. Les propos obscènes de l’acteur, lors de son séjour en Corée du Nord, diffusés dans Complément d’enquête sur France 2 récemment, ont beaucoup choqué. "Ils font honte à la France" a affirmé la ministre de la Culture qui a ouvert la porte au retrait de sa Légion d’honneur.

Mais du côté de l’Elysée, Emmanuel Macron n’a pas du tout la même vision des choses. Mercredi soir, dans l’émission C à vous sur France 5, le chef de l’Etat s’est dit "grand admirateur" de celui qui réfute ces accusations. "Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier […] il rend fier la France", a poursuivi le président qui a également dénoncé une "chasse à l’homme" contre Gérard Depardieu et a indiqué qu’il ne lui retirerait pas la Légion d'honneur sans condamnation judiciaire.

Le chef de l’Etat qui en 2017 avait engagé les démarches pour retirer la Légion d’honneur au producteur américain Harvey Weinstein, avant ses condamnations, a cette fois jugé qu’ "il y a peut-être des victimes, mais il y a aussi une présomption d’innocence". "Ce n’est pas sur la base d’un reportage qu’on enlève la Légion d’honneur à un artiste", a-il affirmé ajoutant que la décoration n’a pas pour objectif de "faire la morale". Le chef de l’Etat est également allé jusqu’à remettre en cause la véracité des images diffusées et le travail des journalistes dans Complément d’enquête : "J’ai aussi entendu qu’il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images". Une défense qui rappelle la tribune publiée le 17 décembre dernier dans Le Journal du dimanche par la famille de Gérard Depardieu. Ses proches y dénoncent une "véritable mise en scène", ainsi qu’un "montage frauduleux" qui aurait été opéré par le magazine. Ce que réfute France Télévisions, constat d’huissier à l’appui. Le Syndicat des journalistes de France TV a également publié un communiqué ce vendredi afin de dénoncer les propos du président de la République qui partagerait ce faisant "une fake news et légitime les tentatives de déstabilisation de l’émission".

La position d’Emmanuel Macron concernant Gérard Depardieu a aussi été critiquée par de nombreuses personnalités politiques comme François Hollande. "Nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu. Quand, regardant une jeune fille faisant du cheval et à peine âgée de 12 ans, il la sexualise. Non, nous ne sommes pas fiers", a répondu hier l’ex-président de la République sur les ondes de France Inter. "Il a parlé de Gérard Depardieu, de son talent, et de la présomption d’innocence. Moi, je vais vous parler des 14 femmes agressées, des femmes humiliées, des femmes bouleversées par les images qu’elles ont vues, de toutes ces femmes qui voient à travers Gérard Depardieu ce que peut être la violence, la domination, le mépris", a-t-il ajouté.

Plusieurs associations de défense des droits des femmes ont également fustigé des propos qui mettent en avant un discours faisant l’apologie de la culture du viol et qui sont un très mauvais signal envoyé aux victimes. Déjà mis en examen pour viols, et sous le coup d'une plainte pour agression sexuelle, Gérard Depardieu fait l'objet d'une nouvelle plainte pour viol, déposée en Espagne.

Alors que sait-on des accusations d'agressions sexuelles et de viols visant Gérard Depardieu ? Pourquoi le chef de l’Etat s’est-il exprimé sur le sujet ? Quelles sont les modalités de retrait de la Légion d'honneur ? Quels sont les précédents ?

