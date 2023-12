"C dans l'air" vendredi 29 décembre 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 29 décembre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 29 décembre 2023, Axel de Tarlé recevra : Benoît Lucchini, rédacteur en chef au Guide du routard étranger.

Benoît Lucchini nous fera un tour d'horizon des différentes traditions du Nouvel an à travers le monde. Fête-t-on la nouvelle année partout sur la planète ? Qui la fête en premier, en dernier ? Et quels sont les rites les plus étonnants liés à cette fête.

Fabriquer des poupées en papier mâché appelées "Monigote", et les brûler pour se débarrasser des mauvais souvenirs de l'année écoulée en Equateur, nettoyer de fond en comble sa maison au Japon, déguster un plat de lentilles pour atteindre la prospérité en Italie, casser un maximum de vaisselle au Danemark, ou gober 12 grains de raisin aux 12 coups de minuit à Madrid, en Espagne... Autant de traditions qui ont un seul but : se réunir, et regarder dans la même direction, ensemble, dans un moment symbolique et suspendu. Les traditionnels feux d'artifice, à l'opéra de Sydney en Australie, ou à la Tour Eiffel à Paris - un million de personnes s'étaient réunies pour le Nouvel an 2023 - , ou l'immense fête à Manhattan à New York avec la "Crystal Ball" qui descend sur Time Square, l'année commence toujours avec des images très festives et emplies d'espoir et de joie.

Benoît Lucchini reviendra aussi sur les destinations phares de la saison, et les dernières tendances du tourisme français et mondial au Nouvel an.

Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l’ESCP Business School.

Noémie Bercoff, experte des transports, directrice générale d’Urbanloop.

Isabelle Raymond, cheffe du service économie et social à France Info.

Gérard Feldzer, consultant transports.

