Nouveau format pour "Dimanche en politique" sur France 3 à partir du 14 janvier 2024

A partir du dimanche 14 janvier 2024, le magazine "Dimanche en politique", présenté par Francis Letellier sur France 3 lancera un nouveau format rallongé et enrichi.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader proposera dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un face-à-face avec un invité politique qui permettra de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.



Et à l’horaire habituel, 11:55, Francis Letellier reçoit un invité, et on retrouve la rubrique « Quelle semaine » qui donne la parole aux Français et le reportage tourné dans le sillage de l’invité, l’occasion de découvrir les coulisses de la vie politique.

Sans oublier la « Carte Blanche » des journalistes politiques qui interviennent régulièrement dans l’émission.